  • BIST 105.436
  • Altın 269,578
  • Dolar 5,6470
  • Euro 6,1516
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

LAÜ Mimarlık Fakültesi’nde Yeni Yüzler Yeni Deneyimler Etkinliği

» »
LAÜ Mimarlık Fakültesi’nde Yeni Yüzler Yeni Deneyimler Etkinliği
LAÜ Mimarlık Fakültesi’nde Yeni Yüzler Yeni Deneyimler Etkinliği

   Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bu yıl ilk kez ‘yeni yüzler yeni deneyimler’ başlıklı bir tanışma etkinliği düzenledi ve bu çerçevede öğrencilerin katılımı ile ‘zine çalışma atölyesi’ gerçekleştirdi. Yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz, Yrd. Doç. Dr. Derin Işıkören ve Dr. Feriha Urfalı Doğu’nun yaptığı atölye çalışması, üniversite kampüsü içerisinde, mimarlık fakültesi açık alanda yapıldı.

  Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz yapılan çalışma hakkında bilgiler vererek, “Zine tasarım atölyesi; tüm dünyada yeni yeni gelişip yayılan bir çalışma atölyesidir. Her yaştan ve eğitim seviyesinden insanların katılabileceği bu çalışmalarda renkli kağıtlar, çizim kalemleri, boyalar, bantlar, zımbalar, kurdelalar ve etrafta bulunabilecek her türden malzeme kullanılabilir. Amaç; teknoloji olmadan, eski geleneksel yöntemlerle, çizerek, boyayarak, kolaj yaparak herkesin kendini ifade edebilmesidir ve yaratıcılığın sınırları yoktur. Adının ‘zine’ olma nedeni; “magazine”den gelmesidir; çünkü her ürün renkli bir dergi gibi dolu, canlı, eğlenceli ve anlam yüklüdür” dedi.

Öğrencilerin çalışmaları sergilendi

   Mimarlık, İç Mimarlık ve Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin birarada çalışma imkanı bulduğu zine atölyesinin 2 gün boyunca devam ettiğini belirten Atamaz,  her öğrencinin kendi seçtikleri bir konu üzerinden hayal edebildiklerini kağıtlara aktardıklarını ve ortaya çıkan tüm çalışmaların sergilendiğini ve böylelikle kampüs içerisindeki diğer öğrenci ve konukların da çalışmaları izleme imkanı bulduklarını ifade etti.

   Atamaz, farklı disiplinlerin zine atölyesinde buluştuğu etkinliğin; yeni gelenlere hoşgeldin derken, Mimarlık Fakültesi’nin farklı sınıflardan ve farklı bölümlerden öğrencilerine de birlikte çalışma imkanı sağladığını belirterek,  farklı disiplinlerden tasarım öğrencilerinin açık havada yaratıcı fikirler geliştirebileceği ve kendini üniversiteye ait hissedebileceği böylesi bir atölye çalışmalarının herkes için olumlu duygular yarattığını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 18. Zeytin Festivali başlıyor30 Eylül 2019 Pazartesi 15:43
  • Haftalık trafik raporu: 66 kaza, 12 yaralı30 Eylül 2019 Pazartesi 15:40
  • BKP Genel Başkanı İzcan, İlker Kılıç’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı30 Eylül 2019 Pazartesi 15:35
  • 7. KAV Parkeoloji Çocuk Etkinliği yapıldı30 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
  • Doğu Akdeniz'de Fatih ve Oruç Reis'e İHA koruması30 Eylül 2019 Pazartesi 15:21
  • KTÖS Dikmen İlkokulu’nda basın açıklaması yaptı: “Nüfusun sürekli artmasıyla okullar yetersiz hale geldi”30 Eylül 2019 Pazartesi 15:15
  • Dükkan açma, kasti hasar, hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini: 1 tutuklu30 Eylül 2019 Pazartesi 13:32
  • Cinayet zanlısı yakalandı30 Eylül 2019 Pazartesi 13:30
  • Töre, Feridun ve Andaç için başsağlığı mesajı yayımladı30 Eylül 2019 Pazartesi 13:23
  • Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Gazeteci-Yazar Çakmak’ı kabul etti30 Eylül 2019 Pazartesi 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti