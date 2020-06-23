LAÜ Mimarlık  Fakültesinden  “Kaldığımız Yerden Yansımalar” Sergisi

Aras,“2019-2020 bahar döneminin büyük kısmında dersler online devam ederken, öğrencilerimiz ders yürütücüleri ile birlikte uzaktan da olsa atölye ruhunu canlı tutmaya çalıştılar. Her yıl fakülte koridorlarında sergilenen en başarılı tasarımları bu yıl için pinterest platformuna taşıdık” dedi.

Aras: Amacımız, bir tasarım fakültesi olarak paylaşımın önemine dikkat çekmek, emeği onurlandırmaktır

Aras, her ders için oluşturulan ayrı panolarda öğrencilerin dönem içinde hazırladıkları başarılı çalışmalarının sergiye açıldığını ifade etti. “Amacımız, bir tasarım fakültesi olarak;paylaşımın önemine dikkat çekmek, emeği onurlandırmak ve birbirlerinden uzak kalan öğrencilerimizin bu yolla iletişim içinde kalabilmesini sağlamaktır” diyen Aras tasarımın zorlu bir süreç oluğunu ve sürecin sonunda çıkan ürünün paylaşımı, tartışılması ve geri bildirimlerin olmasının eğitimin değerli bir parçasını oluşturduğuna dikkat çekti. Aras, ayrıca öğrencilerin arkadaşlarının da bu dönemde yaptıkları çalışmaları görmelerinin ayrı bir önem taşımakta olduğunu ifade etti.

Aras: “Kaldığımız Yerden Yansımalar” sergisine süreklilik kazandıracağız

“Pinterest online bir platform olduğu için önümüzdeki günlerde de yeni açılacak dersler için panolar oluşturup sergiye süreklilik kazandıracağız” diyen Aras, “Kaldığımız Yerden Yansımalar” adını verilen sergiye pinterest üzerinden eul_facultyofarchitecture adresi kanalı ile ulaşılabilineceğini söyledi.