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LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yeni öğrencilerine atölye çalışması düzenledi

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LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yeni öğrencilerine atölye çalışması düzenledi
LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yeni öğrencilerine atölye çalışması düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, yeni öğrencileri için oryantasyon programı kapsamında bir atölye çalışması düzenledi. "Son Sınıflar Birinci Sınıfları Karşılıyor/Tasarımın Keyfi" adı altında gerçekleştirilen etkinlikte, 1. sınıf öğrencilerine fakülte ve meslek hakkında bilgi verildi.

Atölye, fakültenin arka bahçesinde yapıldı ve yeni öğrencilerin mesleği tanıması amacıyla tasarım etkinlikleri düzenlendi. Son sınıf öğrencileri de atölyeye katılarak deneyimlerini paylaşma fırsatı buldular. Katılımcılara sunulan malzemelerle mekân tasarımı yapmaları istendi. Öğrenci grupları, birlikte hazırladıkları tasarımların sunumlarıyla atölyeyi tamamladılar.

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