LAÜ öğrencileri 10. Lefke Hurma Festivali’ne renk kattı

Lefke Turizm Derneği ile Lefke Belediyesi işbirliğiyle, hurma ürününün tanıtılması ve ekonomik değerinin artırılması amacıyla Lefke Bandabuliya’da gerçekleşen festival, “Yeşil Lefke Sizi Çağrıyor” sloganıyla düzenlendi.

Festivale LAÜ öğrenci kulüpleri, müzik grubu ve Latin Dans grubu renk kattı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) öğretim görevlileri ve öğrencileri, 10. Lefke Hurma Festivali çerçevesinde düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Lefke Avrupa Üniversitesi yıl içerisinde düzenlenen birçok festivallere katılım ve destek veriyor ve bu çerçevede LAÜ bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüpleri, Latin Dans grubu ve müzik grubu festivale yoğun katılım göstererek, farklı performanslar sergilediler.

Öğrenci performansları beğeni kazandı

Festival, Lefke Kaymakamlığı önünden okullar ve grupların Bandabuliya önüne kadar kortej yürüyüşü ile başladı. Bandabuliya önüne gelen kortejden sonra, festival açılış konuşmalarının ardından LAÜ öğrencileri yoğun kalabalığa gösterilerini sergilediler. Öğrencilerin performansları bölge halkının ve festivale katılım gösterenlerin beğenisini kazandı.