LAÜ Öğrencileri “Arkadaşım İnsan ” projesi kapsamında Hayvan Barınağına Bağış Yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri “Arkadaşım İnsan” konulu proje ile Lefkoşa Hayvan Barınağındaki hayvanlar için kampanya düzenleyerek barınağı ziyaret ettiler.

Proje kapsamında hayvan hakları hakkında broşürler dağıtıldı

LAÜ Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok yürütücülüğündeki projede görevli LAÜ öğrencileri 5 haftada tamamlanan proje kapsamında; hayvan hakları hakkında broşür hazırlandı, broşürler dağıtıldı, mama kapları yapıldı, stant kurularak çevre bilinci oluşturularak bağış toplandı, hayvanların barınması, beslenmesi ve yaşam standartlarının artırılması yönünde birçok faaliyet yürütüldü.Ayrıca, öğrenciler tarafından üniversite çevresine bırakılan mama kaplarına, hayvan dostlarımız için doldurabilirsiniz kampanyası yapıldı.

“ Arkadaşım İnsan” projesi üye öğrencilerine Lefkoşa belediyesinden teşekkür belgesi

Kampanya bitimindegönüllü hayvansever öğrenciler tarafından toplanan bağışlar ilehayvanlar içingıda alınarak, Lefkoşa Belediyesi bünyesindeki Hayvan Barınağı’nabağış yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından “ Arkadaşım İnsan” projesi üye öğrencilerine Lefkoşa hayan barınağına ve sokaktaki sevimli dostlar içinyaptıkları katkıdan dolayı teşekkür belgesi verildi.