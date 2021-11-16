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LAÜ Öğrencileri Çocuk Hakları Sergisi İle Farkındalık Yarattı

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LAÜ Öğrencileri Çocuk Hakları Sergisi İle Farkındalık Yarattı
LAÜ Öğrencileri Çocuk Hakları Sergisi İle Farkındalık Yarattı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi’nde “Çocuk Hakları” konulu sergi açıldı. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Çocuk ve Medya dersi kapsamında oluşturdukları Çocuk Hakları Sergisi’nde çocuk hak ihlallerinin görüldüğü farklı konuları ele aldılar.

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Sergide ilkokul çocuklarının yapmış oldukları ‘Nasıl Bir Dünyada Yaşamak İstiyoruz’ temalı resimlere de yer verildi

   Ailesi tarafından şiddete maruz kalan çocuklar, çalışan çocuklar, sokakta yaşayan çocuklar, istismara uğramış çocuklar, ihmal edilmiş özel gereksinimli çocuklar ve ülkesinden ayrılmak zorunda kalan mülteci çocuklarla ilgili son beş yılda medyaya yansıyan haberler, sergi kapsamına alınarak son beş yılın istatistiksel verilerine panolarda yer verildi. Bu konuların yanı sıra, son iki yıldır dünyada etkisini gösteren pandemi süreci ile yaşanan çocuk hak ihlalleri konusuna da değinildiği sergide öğrenciler çocuklara haklarını anlatan kitapları ve yetişkinler için çocuk hakları konusunda farkındalık yaratan kitapları derleyip serginin bir bölümünde yer verdiler. Sergide, ilkokul çocuklarının yapmış oldukları ve ‘Nasıl Bir Dünyada Yaşamak İstiyoruz’ temalı resimlere de yer verildi.

   Okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerinden Erzen Yalçın, Ayşegül Aslan, Nazife Kıral ve Yasin Efe günün anlam ve önemini belirttikleri konuşmalarında Çocuk Hakları Sözleşmesinin tarihsel dayanaklarına ve Türkiye ile KKTC’de yürütülen çalışmalara değindiler.

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Ummanel: LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü olarak çocuk hakları savunuculuğunu bir görev biliyoruz

   Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel ise yaptığı açıklamada; “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü olarak çocuk hakları savunuculuğunu bir görev biliyor, öğretmen olacak arkadaşlarımız ve çocuklarla çalışacak her bir birey için bu anlamda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

 

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