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LAÜ Öğrencileri "Kampüste İlk Yardım Günleri" ile Hayat Kurtarmayı Deneyimledi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Kampüste İlk Yardım Günleri" etkinliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerle aktif ilk yardımcı olmanın sorumluluğunu üstlendiler.
LAÜ Öğrencileri "Kampüste İlk Yardım Günleri" ile Hayat Kurtarmayı Deneyimledi

LAÜ öğrencileri aktif ilk yardımcı olarak müdahale etmenin sorumluluğunu deneyimlediler

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay, ilk yardımın önemine dikkat çekerek, LAÜ öğrencilerinin yapmış olduğu uygulamalardan söz etti.

Aslay, ilk yardımın acil müdahale gerektiren durumlarda kişiye herhangi bir özel tıbbi cihaz kullanmaksızın etraftaki imkanlarla yapılan uygulamalar olduğunu belirterek, bu uygulamalarda hayatı tehdit eden şeyleri ortadan kaldırmak, uluslararası kılavuzlara uygun olarak yardım etmek, acil yanıt sistemini en kısa sürede aktive etmek ve ilk yardım gerektiren durumun ne olduğunu tanımlamak en önemli konu başlıkları olduğunu ifade etti. Aslay, ancak kişi ne kadar iyi derecede ilk yardım eğitimi almış olursa olsun zamanla bilgiler ve tecrübelerin etkisi zayıflayacağından tekrarlayan eğitimlerin gerekli olduğuna vurgu yaptı.

İlk yardımda güncel uygulamaların bilinmesi ve uygulama olarak tekrarlanması öneriliyor

Aslay sözlerine şöyle devam etti; 2024 yılı itibariyle dünya nüfusunun çoğunluğunun temel ilk yardım kurallarını bildiği ve uyguladığı varsayılarak ilk yardım gündemi “Dijital dünyada ilk yardım” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda güncel uygulamaların bilinmesi ve uygulama olarak tekrarlanması önerilmektedir. Bu amaçla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilk ve acil yardım bölümü ikinci sınıf öğrencileri, bahar dönemine yayılan bir dizi ilk yardım günleri düzenlediler.

  1. “Kampüste İlk Yardım Günleri ” konulu etkinlikte, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerine en sık görülen (Kalp masajı, yabancı cisim tıkanıklığı, nabız kontrolü, tansiyon ölçülmesi, burkulmalar, nöbet geçiren hastaya ilk yardım) ve ilk yardım gerektiren durumlar hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdiler. 5 farklı oturumda gerçekleştirilen bu etkinlikte, katılımcılar ilk ve acil yardım laboratuvarındaki maketler üzerinde gerçeğine birebir uygun senaryolar üzerinde aktif ilk yardımcı olarak müdahale etmenin sorumluluğunu deneyimlediler” dedi.
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