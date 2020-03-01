LAÜ öğrencileri Kızılay Derneği’ne kıyafet  bağışladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri tarafından topluma hizmet uygulamaları kapsamında, “Biriktirme ve Bağışlama” sloganı ile Kızılay Derneği işbirliğiyle ihtiyaç sahibi bireylere kıyafet toplama kampanyası düzenlendi.

Projede, insanlararası yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek amaçlandı

LAÜ öğrencileri proje kapsanında Güzelyurt ve Gemikonağı’ndaki butikler ile görüşmeler yaparak kıyafet bağışı topladılar. Ayrıca öğrenciler LAÜ kampüsü içerisinde de kıyafet toplama noktaları oluşturarak kıyafet topladılar. İnsanlararası yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek ve paylaşma duygusunun yayılması adına örnek teşkil eden projede toplumda ihtiyaç sahibi bireyler ile yardım etmek isteyen bireyler arasında anlamlı bir köprü oluşturuldu.

LAÜ öğrencileri düzenledikleri projeleri ile bir nebze de olsa Kızılay Derneği’ne katkıda bulunabildikleri ve ihtiyaç sahibi olan bireylere küçük dokunuşlarla topluluklar oluşturup yardım etmekten son derece mutlu olduklarını ifade ettiler.