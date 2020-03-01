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LAÜ öğrencileri Kızılay Derneği’ne kıyafet bağışladı

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LAÜ öğrencileri Kızılay Derneği’ne kıyafet bağışladı
LAÜ öğrencileri Kızılay Derneği’ne kıyafet bağışladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüöğrencileritarafındantopluma hizmet uygulamaları kapsamında,  “Biriktirme ve Bağışlama” sloganı ile  Kızılay Derneği işbirliğiyle ihtiyaç sahibi bireylere kıyafet toplama kampanyası düzenlendi.

Projede, insanlararası yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek amaçlandı

LAÜ öğrencileri  proje kapsanında Güzelyurt ve Gemikonağı’ndaki butikler ile görüşmeler yaparak kıyafet bağışı topladılar. Ayrıca öğrenciler LAÜ kampüsü içerisinde de kıyafet toplama noktaları oluşturarak kıyafet topladılar. İnsanlararası yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek ve paylaşma duygusunun yayılması adına örnek teşkil eden projede toplumda ihtiyaç sahibi bireyler ileyardım etmek isteyen bireyler arasında anlamlı bir köprü oluşturuldu.

LAÜ öğrencileri düzenledikleri projeleri ile bir nebze de olsa Kızılay Derneği’ne katkıda bulunabildikleri ve ihtiyaç sahibi olan bireylere küçük dokunuşlarla topluluklar oluşturup yardım  etmekten son derece mutlu olduklarını ifade ettiler.l.jpg

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