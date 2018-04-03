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LAÜ öğrencileri sağlık için yürüdü

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LAÜ’de7. Geleneksel Sağlık Yürüyüşü gerçekleşti
LAÜ öğrencileri sağlık için yürüdü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “7. Geleneksel Sağlık Yürüyüşü” sağlıklı yaşam konusundafarkındalığı artırmak amacıylagerçekleştirildi. LAÜ kampüsünden Lefke Atatürk Anıtı’na kadar yürüyen öğrenciler, Anıt alanında festival kortejinekatılarak Lefke Yafa Portakalı Şenliği alanını ziyaret etti.

Tabak: Nisan ayı sağlık açısından yoğun etkinliklerin yer aldığı aktif bir dönemdir
Yürüyüşe ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak, nisan ayının sağlık açısından yoğun etkinliklerin yer aldığı aktif bir dönem olduğunu söylerek, 1-7 Nisan’ın Kanser Haftası, 7 Nisan’ın Dünya Sağlık Günü, 7-12 Nisan’ın ise Sağlık Haftası olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bu yıl 7Nisan Dünya Sağlık Günü için “Evrensel Sağlık: Herkes için Sağlık” konusunu ana tema olarak belirlediğini ifade eden Tabak,“Bu nedenle sağlık, tüm bireylerin sorumluluğunda olduğu kadar herkes için sağlık hizmetlerinin yeterince verilmesi konusunda toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın arttırılması tüm sağlık kuruluşlarının ve profesyonellerin temel görevi olarak kabul edilmektedir” dedi. Yürüyüşte ‘Sağlığın Temel İnsan Hakkı’ olduğu bilincinin yaygınlaştırılması amaçlandı

Bu yıl 7.’si gerçekleştirilen LAÜ Geleneksel Sağlık Yürüyüşü’nün ana konusunun ise “Sağlığın Temel İnsan Hakkı” bilincinin yaygınlaştırılması olduğunu belirten Tabak,ayrıca yaygın bir kronik hastalık olan kanser konusunda kanserden korunma ve tedavi açısından topluma mesajlar paylaşılması çabasının da sağlık yürüyüşünün hedefleri arasında yer aldığını dile getirdi.

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