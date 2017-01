LAÜ öğrencileri 'Yılın En İyi Üniversitesi' kategorisinde Türkiye ikincisi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencileri, Antalya’da gerçekleştirilen “9. Uluslararası Altın Kep Aşçılar Yarışması”nda ‘Yılın En İyi Üniversitesi’ kategorisinde ikincilik elde ettiler.

Türksel: 31 üniversite arasında 2’nci olmak bizim için büyük başarı

LAÜ'den verilen bilgiye göre, yarışma ile ilgili bilgi veren Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Zihni Türksel, öğrencilerin yarışmada 2 farklı kategoride yarıştıklarını belirterek, ‘Genç Aşçılar’ kategorisinde et tabağı ile Uğur Özgür’ün ve balık tabağı ile de Arda Er’inLAÜ’yü temsil ettiğini dile getirdi.‘En İyi Üniversite’ kategorisindeNadir Kalaycı, Emre Varol ve Gökhan Deniz’in hazırladıkları et tabağı ile yarışmaya katıldıklarını ifade eden Türksel, öğrencilerin her kategoride iki sunum tabağı hazırladıklarını, bu tabakları jüri ve izleyicilere sunduklarını söyledi.

LAÜ öğrencilerinin jüriye sundukları et tabağı ile ‘En İyi Üniversite’ kategorisindeikincilik elde ederek, 3 madalya ve 1 kupa ile LAÜ’ye döndüklerini belirten Türksel, yarışmaya 31 üniversitenin katıldığını, bu üniversiteler arasında ikinci olmanın kendileri için büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Türksel, bu yıl Uluslararası Altın Kep Aşçılar Yarışması’na üçüncü kez katıldıklarını, daha öncede yarışmada birincilik ve ikincilik dereceleride elde ettiklerini söyledi.“Başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerime teşekkürü bir borç bilirim” diyen Türksel, daha sonra gerçekleşecek olan yarışmalarda da LAÜ’yü en iyi şekilde temsil edeceklerini sözlerine ekledi.

Kalaycı:Yeni lezzetler sunarak, LAÜ’yü en iyi şekilde temsil ettik

Takım arkadaşları adına açıklamada bulunan LAÜ Gastronomi Okul Takımı Kaptanı Nadir Kalaycı, her yıl düzenli olarak çeşitli yarışmalara katıldıklarını belirterek, bu yarışmalara LAÜ Gastronomi Uygulama Mutfağı’nda, Zihni Türksel eşliğinde hazırlandıklarını dile getirdi. Kalaycı, takım arkadaşları ile sürekli istişarede bulunduklarını, daha önce hiç denenmemiş yeni lezzetler keşfettiklerini ve katılmış oldukları yarışmalarda bunları sunarak, LAÜ’yü en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade etti.

Anadolu’da kullanılan ürünlerin katkısıyla Türk mutfağından modern lezzetler oluşturduklarını belirten Kalaycı, yarışmada frambuazlı pancar püresi, angus bonfilesi, tarçınlı salepli kestane, tarhana kıtırı, panelenmiş arpacık soğan ve ıspanaklı sostan oluşturdukları menüleri ile sunumlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kalaycı, “Bu yarışmaya kayıtlarımızdan yarışma günümüze kadar bizleri destekledikleri ve cesaretlendirdikleri için Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen’e ve bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zihni Türksel hocamıza sonsuz teşekkür ederiz” dedi.