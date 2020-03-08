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LAÜ öğrencilerikadınlar günü için sosyal farkındalık aktiviteleri düzenlediler

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LAÜ öğrencilerikadınlar günü için sosyal farkındalık aktiviteleri düzenlediler
LAÜ öğrencilerikadınlar günü için sosyal farkındalık aktiviteleri düzenlediler

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla LAÜ kampüsünde sergi ve sosyal aktiviteler düzenlendi.

Öğrenciler farklı etkinlikler ile Dünya Kadınlar Günü’ne dikkat çektiler

LAÜ Plaza alanında kurulan standlarda günün anlam ve önemine dikkat çeken öğrenciler çiçek takdimi yaparak güne özel mesajlar verdiler. Çeşitli ülkelerden gelen LAÜ öğrencileri ayrıca kendi ülkelerindeki ünlü ve güçlü kadınların fotoğraflarını içerenfotoğraf sergisi de açarak, bilgilendirme yaptılar.

LAÜ öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farkındalık yaratmak istediklerini vekulüp olarak her yıl farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini üzerinde hassasiyetle durdukları konulardan birinin de Kadınlar Günü olduğunu ifade ettiler.

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