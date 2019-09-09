LAÜ öğrencilerinden “1 Kalem 1000 Çocuk” projesi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirdikleri anlamlı projelere bu kez de kalem toplama kampanyası ile devam etti. Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği için kalem toplama kampanyası gerçekleştiren LAÜ öğrencileri örnek davranışları ile takdir topluyorlar.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa yapılan topluma hizmet uygulamaları ile ilgili bilgiler vererek, sadece Lefke bölgesinde değil ada genelinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini ve bu süreçte çok olumlu geri bildirimler aldıklarını söyledi.

Toplumsal paylaşım teması ele alındı

“1 Kalem 1000 Çocuk” projesinde toplumsal paylaşım temasını ele aldıklarını dile getiren Çağanağa, 3 aylık bir süre zarfında kalem toplama kampanyası gerçekleştirdiklerini ve birçok kişinin elindeki kalemi paylaşmanın yanısıra kalem satın alıp kampanyaya destek olduklarını ifade etti.

Kampanya kapsamında toplanılan kalemleri teslim alan Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömertde, LAÜ öğrencilerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yıllarda da LAÜ’nün sosyal sorumluluk projelerine dahil olmak istediklerini belirtti.