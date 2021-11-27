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LAÜ Öğrencilerinden Anlamlı Kermes

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LAÜ Öğrencilerinden Anlamlı Kermes
LAÜ Öğrencilerinden Anlamlı Kermes

    Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü  4. sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok tarafından yürütülen Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında kermes düzenlediler.

   İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Kenan Eyri, Eda Nur Çelik ve Hande Taybay “Yardımsever Gönüllüler” adlı projeleri kapsamında düzenledikleri kermeste hazırlamış oldukları ev yapımı yiyeceklerin yanı sıra, el işleri ürünleri de stantlarda satışa sundular.

  Öğrenciler birlikte çalıştıkları kurumun tespit etmiş olduğu ilkokuldaki üniforma, ayakkabı ve eşofman ihtiyacı olan öğrencilere gerekli yardımı yapabilmeleri ve ihtiyaçlarını temin edebilmeleri adına kermesi düzenlediklerini belirttiler ve kermese katkı koyan herkese teşekkürlerini ilettiler.

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