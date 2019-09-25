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LAÜ öğrencilerinden anlamlı projeler: Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratıldı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında bir çok başarılı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor.
LAÜ öğrencilerinden anlamlı projeler: Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratıldı

    Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ile ortak yapılan projeler hakkında bilgi aktaran Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa, ilk projede “Geleceğimizi Çöpe Atmayınız, Bizi Geri Kazanınız” sloganıyla yola çıktıklarını kamusal alanlara atık malzemelerden farklı renklerde çöp kutuları tasarlayıp yerleştirdiklerini belirtti. Çağanağa, çoğunlukla altyapı işlerinde kullanılan malzemelerden hazırladıkları çöp kutularını bölgenin çeşitli yerlerine yerleştirdiklerini ve proje gelişim sürecinde de geri dönüşüme önem verdiklerini ifade etti.

 

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Farklı tema ve amaçlarla toplumun her kesimine yönelik sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriliyor

   Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği tarafından desteklenen proje ile geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirten Çağanağa, her proje ile toplumun farklı kesimlerine hitap etmeye çalıştıklarını ve yapılan projelerin sadece bir amacı olmadığını dile getirdi. İlk amaçlarının geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Çağanağa, ikincil hedeflerinin dünyamızı tehdit eden çevre kirliliğine çözüm bulma olduğunu vurguladı.

   Söz konusu dernek ile gerçekleştirilen ikinci proje ile sokak oyunlarının çocuk gelişimine katkısının olduğunu söyleyen Çağanağa, hayat boyu öğrenme ilkesi ile yola çıktıklarını ve Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin duvarlarına ve sokak arasına boya çalışması yaptıklarını dile getirdi. Çağanağa, günümüzün en büyük sorunlarından biri olduğu düşünülen teknoloji bağımlılığı ile mücadelede yaratıcı fikirler ile çocuklarımızı teknolojiden uzak tutmanın yanısıra eğlenme ve gelişimlerine de katkı koyabileceklerini söyledi. Çağanağa, ayrıca öğrencilerin Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ile gerçekleştirdikleri projeler ile farklı tema ve amaçlarla toplumun her kesimine yönelik sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını ve çalışmalarından dolayı öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

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