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LAÜ öğrencilerinden anlamlı ziyaret

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LAÜ’lü Öğrenciler Yaşlılar Haftası’nda Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyaret gerçekleştirdi
LAÜ öğrencilerinden anlamlı ziyaret

   Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kalkanlı’da yeni hizmete giren ‘Kalkanlı Yaşam Evi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

   Sevgiyle karşılanan LAÜ’lü öğrenciler merkezde kalan yaşlılarla keyifli sohbetler ederek, sıcak bir ortamın oluşmasını sağladı. Öğrenciler, ayrıca merkezde verilen hizmetlere ilişkin bilgiler de aldılar.

Öğrencilerin eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve mesleki değerlerin uygulama alanıyla bütünleştirmelerine olanak sağlandı

  Ziyaret ile ilgili bilgi veren Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Sosyal Hizmet Bölümü alan uygulamaları ve stajları kapsamında gerçekleşen bu ziyaretin özellikle 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda yapmayı istediklerini belirtti. Hablemitoğlu,  böylece öğrencilerin yaşlılara hizmet sunulan bir merkezi ziyaret ederek, eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve mesleki değerlerin uygulama alanıyla bütünleştirmelerine olanak sağlandığını da sözlerine ekledi.

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