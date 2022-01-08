LAÜ Öğrencilerinden Çocuklar Yararına Kermes

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü tarafından çocukların yararına üniversite kampüsü içerisinde kermes düzenlendi.

Kermesten elde edilen gelir ile Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde bulunan çocuklara hediyeler alındı. Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'na yapılan ziyarette Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Başkanı Gölgem Şat, Kulüp As Başkanı Hatice Gülderen Karataş ve Kulüp Danışmanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel tarafından çocuklara hediyeler teslim edildi.

Kurum Sorumlu Öğretmeni Şengül Yorgancıoğlu, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'nun sadece bağışlarla varlığını sürdürebildiğini belirterek, bu tür bağışların kıymetli olduğunu dile getirdi.

Kulüp Danışmanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel ise gerek LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü, gerekse LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü olarak Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ile etkileşimimizi ilerleyen dönemlerde de sürdüreceklerini belirtti.