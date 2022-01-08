  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

LAÜ Öğrencilerinden Çocuklar Yararına Kermes

» »
LAÜ Öğrencilerinden Çocuklar Yararına Kermes
LAÜ Öğrencilerinden Çocuklar Yararına Kermes

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü tarafından çocukların yararına üniversite kampüsü içerisinde kermes düzenlendi.

   Kermesten elde edilen gelir ile Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde bulunan çocuklara hediyeler alındı. Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'na yapılan ziyarette Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Başkanı Gölgem Şat, Kulüp As Başkanı Hatice Gülderen Karataş ve Kulüp Danışmanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel tarafından çocuklara hediyeler teslim edildi.

   Kurum Sorumlu Öğretmeni Şengül Yorgancıoğlu, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'nun sadece bağışlarla varlığını sürdürebildiğini belirterek, bu tür bağışların kıymetli olduğunu dile getirdi.

jz5c1590-(1).jpg

   Kulüp Danışmanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel ise gerek LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü, gerekse LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü olarak Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ile etkileşimimizi ilerleyen dönemlerde de sürdüreceklerini belirtti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ’de Diyetisyenlik Mesleği konuşuldu27 Aralık 2021 Pazartesi 17:39
  • LAÜ’de Diyetisyenlik Mesleği Konuşuldu27 Aralık 2021 Pazartesi 17:21
  • LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu’ndan “Yas - Uzun Bir Veda” Kitabı26 Aralık 2021 Pazar 14:45
  • Öksüzoğlu’nun “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” Şehitler Haftası Dolayısıyla LAÜ’de24 Aralık 2021 Cuma 17:59
  • LAÜ’ de Düzenlenen Etkinlikte Foppex İş Ortağı Faize Akçaba Girişimcilik Konusunu Ele Aldı21 Aralık 2021 Salı 16:49
  • LAÜ Akademisyeni Özyel’den “Hemşireler İçin Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları” kitabına katkı...19 Aralık 2021 Pazar 20:10
  • LAÜ öğrencileri Hayvan Hakları Farkındalığı etkinliği düzenlendi16 Aralık 2021 Perşembe 16:51
  • Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 3D Tasarım Ve Üretim Laboratuvarı Kurdu15 Aralık 2021 Çarşamba 19:43
  • Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 3D Tasarım Ve Üretim Laboratuvarı Kurdu14 Aralık 2021 Salı 17:58
  • LAÜ Akademisyeni Derviş Kırıkkaleli Kurumsal Kalite Ve Banka Finansmanının Teknolojik İnovasyon Üzerindeki Etkisini Araştırdı12 Aralık 2021 Pazar 13:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti