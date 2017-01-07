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LAÜ öğrencilerinden drama çalışması

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LAÜ öğrencilerinden drama çalışması
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferda Kömleksiz öncülüğünde Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri “Yeni Yıla Merhaba” isimli drama çalışması düzenlediler.

   LAÜ öğrencilerinin, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ndeki öğrenciler ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışma öncesi, yeni yılda kendileri için neler isteklerini sorarak sohbet ortamı oluşturuldu. Dramanın aşamaları olan ısınma, canlandırma ve değerlendirme bölümlerinden oluşan çalışmada daha önce hiç “kar” görmemiş bir çocuğun yaşadıkları canlandırıldı. Çalışma kapsamında beyaz kağıtlar ve poşetler kulanılarak “kar topları” ve “kardan adamlar” yapıldı. 

   Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ndeki öğrencilerin 2017 yılından beklentilerini gerçekleştirmeye çalışan LAÜ drama sınıfı öğrencileri, çalışma sonunda önceden hazırladıkları hediye paketlerini öğrencilere takdim ettiler.

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