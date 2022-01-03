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LAÜ Öğrencilerinden “İyiliksever” Projesi

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LAÜ Öğrencilerinden “İyiliksever” Projesi
LAÜ Öğrencilerinden “İyiliksever” Projesi

 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından ‘’Topluma Hizmet Uygulamaları’’ kapsamında Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde ‘’İyiliksever’’ projesi hayata geçirildi. Lefke Avrupa Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencileri Ece Ertaş, Kaan Mustafa Kapaklı ve Hülya Güçlüol’dan oluşan ekip Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok liderliğinde projelerini gerçekleştirdiler.   

   “İyiliksever’’ projesi kapsamında LAÜ öğrencileri Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ndeki öğrenciler tarafından yapılan el emeği oyuncakları satışa çıkararak bağış topladılar. Proje kapsamında çeşitli boyutlarda sepetler, çerçeveler, peçetelikler, süs bisikletler, tabaklar, kilden evler gibi bir çok oyuncaklar bağış toplamak için satışa sunuldu. Toplanan bağış ile Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ndeki öğrenciler için yeni malzeme geliri elde edildi.  6 haftalık bu anlamlı proje ile Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ndeki öğrencilerin hayatlarına bir iyilik yaparak dokunabildikleri için ayrı bir sevinç yaşadılar.  foto-2-(1).jpg

 

 

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