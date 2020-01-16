  • BIST 121.001
  • Altın 292,156
  • Dolar 5,8555
  • Euro 6,5175
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

LAÜ öğrencilerinden Lefkoşa Çocuk Esirgeme Kurumu’na ziyaret

» »
LAÜ öğrencilerinden Lefkoşa Çocuk Esirgeme Kurumu’na ziyaret
LAÜ öğrencilerinden Lefkoşa Çocuk Esirgeme Kurumu’na ziyaret

   Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği BölümüÖğrenci Kulübü ve Kızılay Öğrenci Kulübü tarafından Lefkoşa Çocuk Esirgeme Kurumuna bir ziyaret gerçekleştirildi.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa , çocuk esirgeme kurumundaki öğrencilerin yapılan müzik ve oyun aktiviteleri ile eğlenmelerini amaç edinerek ziyareti gerçirdiklerini  ve her yıl yapılan bu ziyaretler sayesinde hem çocuklarla güzel bir gün geçirmenin hem de kulüp öğrencilerinin sosyal sorumluluk anlayışı ile toplumun farklı kesimlerine ulaşma ve yardımcı olma fırsatı bulduklarınıdile getirdi.

Etkinlik süresince saz dinletisi, eğitici oyunlar, vücut perkisyonları ile eğitici şarkılar söylenerek öğrencilerin  çocuklarla kaliteli zaman geçirmesi sağlandı.

Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri tarafından kurumdaki çocuklara geleneksel Kıbrıs Türk çocuk oyunları örneklemeleri yapılarak, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte, LAÜ öğrencileri ile çocuklar kaynaşarak, kaliteli ve eğlenceli vakit geçirme fırsatı yakaladılar.

Etkinlik sonunda konuşma yapan Esirgeme Kurumu sorumlu öğretmeni Çiçek Azizoğlu,duyarlı davranışlarından dolayı LAÜ öğrencilerine teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Londra’da temsil edildi06 Ocak 2020 Pazartesi 18:05
  • Bireylerin doğayı koruyabilmeleri için önce doğayı tanımaları sonra da doğayı sevmeleri gerekiyor05 Ocak 2020 Pazar 18:27
  • LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri atölye etkinliği düzenledi05 Ocak 2020 Pazar 18:20
  • LAÜ öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi sakinlerini unutmadı03 Ocak 2020 Cuma 17:47
  • LAÜ ve RDÜ arasında işbirliği31 Aralık 2019 Salı 14:35
  • LAÜ ve RDÜ arasında işbirliği31 Aralık 2019 Salı 13:39
  • LAÜ’de “Çul Çürüten Kumpanya” adlı tiyatro gösterimi sahnelendi30 Aralık 2019 Pazartesi 17:08
  • Kazak öğrenciler ulusal günlerini çoşku ile kutladılar29 Aralık 2019 Pazar 20:08
  • LAÜ öğrencileri Christmas’ı kutladılar29 Aralık 2019 Pazar 19:58
  • Kazak öğrenciler ulusal günlerini çoşku ile kutladılar28 Aralık 2019 Cumartesi 14:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti