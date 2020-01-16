LAÜ öğrencilerinden Lefkoşa Çocuk Esirgeme Kurumu’na ziyaret

Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği BölümüÖğrenci Kulübü ve Kızılay Öğrenci Kulübü tarafından Lefkoşa Çocuk Esirgeme Kurumuna bir ziyaret gerçekleştirildi.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa , çocuk esirgeme kurumundaki öğrencilerin yapılan müzik ve oyun aktiviteleri ile eğlenmelerini amaç edinerek ziyareti gerçirdiklerini ve her yıl yapılan bu ziyaretler sayesinde hem çocuklarla güzel bir gün geçirmenin hem de kulüp öğrencilerinin sosyal sorumluluk anlayışı ile toplumun farklı kesimlerine ulaşma ve yardımcı olma fırsatı bulduklarınıdile getirdi.

Etkinlik süresince saz dinletisi, eğitici oyunlar, vücut perkisyonları ile eğitici şarkılar söylenerek öğrencilerin çocuklarla kaliteli zaman geçirmesi sağlandı.

Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri tarafından kurumdaki çocuklara geleneksel Kıbrıs Türk çocuk oyunları örneklemeleri yapılarak, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte, LAÜ öğrencileri ile çocuklar kaynaşarak, kaliteli ve eğlenceli vakit geçirme fırsatı yakaladılar.

Etkinlik sonunda konuşma yapan Esirgeme Kurumu sorumlu öğretmeni Çiçek Azizoğlu,duyarlı davranışlarından dolayı LAÜ öğrencilerine teşekkür etti.