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LAÜ öğrencilerinden Rüya Taner’e sevgi seli

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LAÜ öğrencilerinden Rüya Taner’e sevgi seli
LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmetali Yükselen, çok sayıda akademik  ve idari personel, bölge halkı ve  LAÜ öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği resitale ilgi büyüktü.

KKTC Üniversite resitalleri çerçevesinde,  Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliği, katkılarıyla Türkiye İş Bankası sponsorluğunda “Bir Belde Bir Resital”  temalı Rüya Taner resitali LAÜ Hukuk Fakültesi Amfi Konferans Salonu’nda Müzik Vakfı Organizasyonuyla gerçekleştirildi. Taner resitalde,R.Schumann/F.Liszt..Widmung,C.Debussy.. Clair de Lune, F.Chopın..Fantasy Impromptu, F. Mendelssohn .. Rondo Capriccioso, Çanakkale Türküsü..Anonim Kastamonu yöresi eserlerini seslendirdi.

Piyanist Rüya Taner LAÜ’ü öğrencilerine ve  coşkulu kalabalığa teşekkür etti

Piyanist Rüya Taner Lefke Avrupa Üniversitesi’nin coşkulu ve kalabalık öğrenci kitlesi  karşısında resitalini gerçekleştirmekten sonderece memnuniyet duyduğunu ifade ederek, programın sonunda piyano düzenlemesi kendisine ait olan “Karadeniz Batum Türküsü” ile programını sonlandırdı.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmetali Yükselen resital sonrasında piyanist Rüya Taner’e teşekkür ederek, plaket takdim etti.

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