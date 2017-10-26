LAÜ öğrencilerinden Rüya Taner’e sevgi seli

KKTC Üniversite resitalleri çerçevesinde, Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliği, katkılarıyla Türkiye İş Bankası sponsorluğunda “Bir Belde Bir Resital” temalı Rüya Taner resitali LAÜ Hukuk Fakültesi Amfi Konferans Salonu’nda Müzik Vakfı Organizasyonuyla gerçekleştirildi. Taner resitalde,R.Schumann/F.Liszt..Widmung,C.Debussy.. Clair de Lune, F.Chopın..Fantasy Impromptu, F. Mendelssohn .. Rondo Capriccioso, Çanakkale Türküsü..Anonim Kastamonu yöresi eserlerini seslendirdi.
Piyanist Rüya Taner LAÜ’ü öğrencilerine ve coşkulu kalabalığa teşekkür etti
Piyanist Rüya Taner Lefke Avrupa Üniversitesi’nin coşkulu ve kalabalık öğrenci kitlesi karşısında resitalini gerçekleştirmekten sonderece memnuniyet duyduğunu ifade ederek, programın sonunda piyano düzenlemesi kendisine ait olan “Karadeniz Batum Türküsü” ile programını sonlandırdı.
LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmetali Yükselen resital sonrasında piyanist Rüya Taner’e teşekkür ederek, plaket takdim etti.
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