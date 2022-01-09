LAÜ Öğrencilerinden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Proje

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından “Topluma Hizmet Uygulamaları Projeleri” kapsamında LAÜ kampüsü ve Lefke çevresinde “Mutlu Küçük Patiler” projesi hayata geçirildi.

Öğrenciler sokak hayvanlarına beslenme anlamında katkı sağlamak istediler

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri Riza Şahin, Gamze İbiş ve Zeynep Uçar’dan oluşan ekip Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan liderliğinde topluma hizmet projesi gerçekleştirdiler. “Mutlu Küçük Patiler” projesi kapsamında öğrenciler, LAÜ kampüsü ve Lefke çevresindeki sokak hayvanları için hem farkındalık yaratmak hem de sokak hayvanlarına beslenme anlamında katkı sağlamak amacıyla projeyi düzenlediklerini belirttiler.

Gerçekleştirilen projede öğrenciler öncelikle sokak hayvanlarına gerekli yardımı yapabilmek adına hazırladıkları ve satışa sundukları farklı bilekliklerden elde edilen gelir ile mamaları satın alarak hayvanları besleme adımlarıyla ilerlediler.

6 hafta süren bu anlamlı proje için Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri, hayvan dostlarımıza yardım etmenin ve onlarla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.