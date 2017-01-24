LAÜ öğrencilerinden sosyal sorumluluk örneği

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikoloji Kulübü öğrencileri danışman hocası Doç. Dr. Zihniye Okray öncülüğünde “Toplumsal Yardımlaşma Kermes”i düzenledi.

Öğrenciler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ihtiyacı olan çocuklara yardım etmek amacıyla gerçekleştirdikleri kermeste, hazırlamış oldukları yiyecekleri satışa sundular.

Öğrenciler düzenledikleri kermes öncesinde yaptıkları araştırmalar hakkında bilgi vererek, sosyal medya aracılığı ile durum tespiti yaptıklarını, köy okullarının ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına, bir ekip oluşturarak çalışma başlattıklarını dile getirdiler.

Kermesi Psikoloji Bölümü hocalarının katkıları ile gerçekleştirdiklerini belirten öğrenciler, toplanan gelirin Şırnak’ta bulunan bir liseye bağışlandığını ve bundan sonra her ay düzenli olarak bir okul için kermes organize edeceklerini ifade ettiler.