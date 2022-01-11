LAÜ Öğrencilerinden TMT Gemikonağı Derneğine Anlamlı Proje

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri topluma hizmet projesi kapsamında İngilizce öğretmenliği öğretim görevlisi Naziyet Mercan Bozok liderliğinde Ceyda Cihan, Sinem Sıla Yıldırım, Nuray Kapar ve Ceren Akbaş’tan oluşan dört kişilik öğrenci grubu ile gemikonağında bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler derneği merkezine proje kapsamında “TMT ANI KÖŞESİ” yaptılar.

LAÜ Öğrencilerinden TMT Mücahitler derneğine “TMT ANI KÖŞESİ”

Proje arkadaşları adına Ceyda Cihan yapmış olduğu açıklamada, öğretmenleri Naziyet Mercan Bozok önderliğinde arkadaşlarıyla birlikte gemikonağı TMT Mücahitler derneği binasında anı köşesini 6 haftalık süre içerisinde tamamladıklarını söyledi. Amaçlarının derneği ziyaret eden ziyaretçilerin burada kendilerinin yaptığı anı köşesindeki pano önünde fotoğraf çekmelerini ve bu fotoğrafları anı olarak kaydetmeleri olduğunu aktardı.

Ceyda Cihan projenin yapılmasında önderlik eden başta öğretim görevlisi Naziyet Mercan Bozok ve dernek başkanı Ahmet Ced ile tüm katı ve destek olan herkese ekip olarak teşekkür ettiklerini söyledi.