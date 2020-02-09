  • BIST 121.015
  • Altın 303,746
  • Dolar 6,0199
  • Euro 6,5994
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

LAÜ öğrencilerinin örnek davranışı takdir topladı

» »
LAÜ öğrencilerinin örnek davranışı takdir topladı
LAÜ öğrencilerinin örnek davranışı takdir topladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4. Sınıf öğrencileri topluma hizmet dersi kapsamında “Temiz Bir Okul Temiz Bir Gelecek” temalıGüzelyurt Özgürlük İlkokulu’nda bulunan oyun alanında düzenelme çalışmaları yaptılar.

LAÜ öğrencilerinin  örnek davranışı okul yönetimi tarafından takdir edildi

Proje kapsamında görevli öğrenciler Güzelyurt Özgürlük ilkokulu’nda bulunan oyun alanının öğrencileri için düzenlenmesi; çevre temizliği, boyama ve oyun şekil çizimlerini yaptılar. Yaptıkları çalışma ile öğrenciler için daha temiz ve kullanışlı bir oyun alanı düzenleyen öğrencilerin örnek davranışı okul yönetimi tarafından takdir ile karşılandı.

Proje ile öğrencilerin kaliteli zaman geçirmeleri amaçlandı

4 hattalık bir sürede tamamlanan proje ile Özgürlük ilkokulu öğrencilerinin daha temiz ve daha düzenli bir oyun alanında kaliteli zaman geçirmeleri amaçlandı. Proje kapsamında genel okul bahçesinin düzenlenmesinin yanında duvarlar boyanarak basketbol sahasının boyası yenilenerek futbol sahasının temizliği de ayrıca yapıldı.

Tamamlanan “Temiz Bir Okul Temiz Bir Gelecek”  projesi Güzlyurt Özgürlük ilkokulu öğrencileri tarafından ilgi ile karşılanırken,daha temiz ortamda öğrencilerin vakit geçirmlerini sağlamak  LAÜ öğrencilerini de manevi olarak son derece mutlu ettilb.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ TV’de öğrencilere televizyonculuk deneyimi kazandırılıyor02 Şubat 2020 Pazar 18:28
  • LAÜ’de Yerel Yönetimlerde Reform ve Eğilimler konuşuldu28 Ocak 2020 Salı 11:48
  • LAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri Kalkanlı Zeytinyağı Fabrikası’nda tadım etkinliği gerçekleştirdi26 Ocak 2020 Pazar 16:59
  • LAÜ öğrencilerinden örnek davranış23 Ocak 2020 Perşembe 22:55
  • LAÜ öğrencilerinden örnek davranış23 Ocak 2020 Perşembe 17:05
  • LAÜ mimarlık öğrencilerinin tasarladığı projeler, Bedesten’de sergilendi21 Ocak 2020 Salı 16:58
  • LAÜ öğrencileri Yeşilırmak ve Bademliköy’ün doğal güzelliklerine hayran kaldı20 Ocak 2020 Pazartesi 21:08
  • LAÜ’de “Turnitin Veritabanı” eğitim semineri yapıldı19 Ocak 2020 Pazar 17:38
  • LAÜ’de “Güvenli Yol Tasarımı” dersi kapsamında teknik gözlem gezisi düzenlendi19 Ocak 2020 Pazar 17:34
  • LAÜ’de “Güvenli Yol Tasarımı” dersi kapsamında teknik gözlem gezisi düzenlendi19 Ocak 2020 Pazar 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti