LAÜ öğrencilerinin örnek davranışı takdir topladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4. Sınıf öğrencileri topluma hizmet dersi kapsamında “Temiz Bir Okul Temiz Bir Gelecek” temalıGüzelyurt Özgürlük İlkokulu’nda bulunan oyun alanında düzenelme çalışmaları yaptılar.

LAÜ öğrencilerinin örnek davranışı okul yönetimi tarafından takdir edildi

Proje kapsamında görevli öğrenciler Güzelyurt Özgürlük ilkokulu’nda bulunan oyun alanının öğrencileri için düzenlenmesi; çevre temizliği, boyama ve oyun şekil çizimlerini yaptılar. Yaptıkları çalışma ile öğrenciler için daha temiz ve kullanışlı bir oyun alanı düzenleyen öğrencilerin örnek davranışı okul yönetimi tarafından takdir ile karşılandı.

Proje ile öğrencilerin kaliteli zaman geçirmeleri amaçlandı

4 hattalık bir sürede tamamlanan proje ile Özgürlük ilkokulu öğrencilerinin daha temiz ve daha düzenli bir oyun alanında kaliteli zaman geçirmeleri amaçlandı. Proje kapsamında genel okul bahçesinin düzenlenmesinin yanında duvarlar boyanarak basketbol sahasının boyası yenilenerek futbol sahasının temizliği de ayrıca yapıldı.

Tamamlanan “Temiz Bir Okul Temiz Bir Gelecek” projesi Güzlyurt Özgürlük ilkokulu öğrencileri tarafından ilgi ile karşılanırken,daha temiz ortamda öğrencilerin vakit geçirmlerini sağlamak LAÜ öğrencilerini de manevi olarak son derece mutlu etti