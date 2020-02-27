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LAÜ öğrencilerinin projesi takdir topladı

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LAÜ öğrencilerinin projesi takdir topladı
LAÜ öğrencilerinin projesi takdir topladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri tarafından anlamlı bir etkinliğe daha imza atıldı.

LAÜ öğrencileri topluma hizmet uygulamaları kapsamında, “Bir Işık Da Sen Yak” sloganı ile Lefkoşa Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdu’na yönelik beş haftalık bir süreyi içeren çeşitli etkinlikler düzenleyerek, çocuk yurduna katkıda bulundular.

Projede, küçük de olsa manevi olarak bir destek vermek amaçlandı

Yurttan temin edilen ihtiyaç listesi doğrultusunda LAÜ öğrencileri çeşitli etkinlikler yaparak elde ettikleri kazanımlarla ihtiyaç listesini temin ettiler. Çocukların kendilerini değerli hissedebilmeleri, toplumun bir parçası olduklarının farkına varabilmeleri ve çocukların iyi koşullarda yaşayabilmeleri için toplumdaki her bireyin yapabileceği bir çok şeyin olduğuna dikkat çeken proje, Lefkoşa Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdu yetkililerinin takdirini topladı.

Projedeki görevli öğrenciler, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan işbirliği sonucunda gerçekleştirilen proje ile çocuk yurdunda yetişen çocuklara küçük de olsa manevi olarak bir destek vermeyi ve onlara değerli olduklarını hissettirebilmeyi amaçladıklarını ifade ettiler.

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