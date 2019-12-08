LAÜ öğrencisi çift diploma almaya hak kazandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İngiltere’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Bradford Üniversitesi ile yapmış olduğu çift diploma protokolü kapsamında başarılı mezunlar vermeye devam ediyor.

LAÜ’de başladığı lisans eğitimine gerçekleştirilen “Akademik Protokol” çerçevesinde Bradford Üniversitesi’nde devam ederek, eğitimini başarı ile tamamlayan Nosirov Bozoralı her iki üniversitenin de diplomasını almaya hak kazandı.

LAÜ’nün sunduğu imkan sayesinde hayallerime ulaştım

Bradford Üniversitesi yetkililerinin LAÜ’de gerçekleştirdiği konferansa katılarak, konferanstaher iki Üniversitenin diplomasını alma şansının olduğunuöğrendiğini belirten Bozoralı, “İngiltere eğitim görmek çocukluk hayalimdi.LAÜ’nün bana sağladığı bu güzel imkan sayesinde hayallerime ulaştım.Farklı ülkeleri görmek,onların kültürlerini tanımak hayatıma yenilikler kattı ve kendimi geliştirmeme olanak sağladı” dedi.

LAÜ’den almış olduğum donanımlı eğitim sayesinde yurt dışında zorluk çekmedim

“Çift diploma değerlendirme kriterlerine ulaşmak için kendime hedef koyarakçok çalıştım.Başarılı olacağıma dair inancımı hiç kaybetmedim ve sürecin sonunda çift diplomaya başvurum kabul edildi”diyenBozoralı, Bradford’da aldığı eğitim sayesinde yabancı dilini daha da geliştirdiğini belirtti. Her iki üniversitenin yetkililerinin kendisi ile çok ilgilendiğini dile getiren Bozoralı, LAÜ’den almış olduğu donanımlı eğitim sayesinde yurt dışında zorluk çekmediğini ve kendisine birçok kapıların açıldığını ifade etti.

Lefke ve bölgesinin tabiatını, denizini, doğasını ve sıcakkanlı insanlarını çok özlüyorum

“Mezuniyet sonrası Tacikistan’da yazılımla ilgili bir merkez açmak hedefimi gerçekleştirerek Tacikistan’da eğitim merkezi açtım. Tacikistan’da Lefke ve bölgesinin tabiatını, denizini, doğasını ve sıcakkanlı insanlarını çok özlüyorum.Öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem, ne istediklerini bilerek ve kendilerine hedef koyarakonlara ulaşmaya çalışsınlar ve hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmesinler” diyen Bozoralı, almış olduğu kaliteli eğitim ve değerli katkılarından ötürüLefke Avrupa Üniversitesi yönetimine ve kendi üzerinde çok emekleri bulunan bölüm hocalarına teşekkürlerini iletti.