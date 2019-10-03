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LAÜ öğrencisinden uluslararası sempozyumda temsiliyet

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LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Eren Köseoğlu, Türk Dil Kurumu’nun desteğinde, Kırgısiztan Türk-Manas Üniversitesi’nce düzenlenen VIII. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu’na bildirisiyle kabul edildi.
LAÜ öğrencisinden uluslararası sempozyumda temsiliyet

LAÜ öğrencisi “Kıbrıs Türklerinde Nasrettin Hoca” başlıklı bildiri sundu

   Geleneksel hale gelen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan devletinin himayelerinde yapılan toplantıda LAÜ Öğrencisi Eren Köseoğlu, LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın danışmanlığında hazırladığı, “Kıbrıs Türklerinde Nasrettin Hoca” başlıklı bildirisini sundu.

   Türkiye’den, Azerbaycan’a, Kırgızistan’dan Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan’a Türk dünyasının bir çok yerinde Türk kültürünün ortak değerlerinden biri olan Nasrettin Hoca’nın, KKTC’deki yerini anlatan Köseoğlu, ayrıca sempozyumda Kıbrıs Türk Karagöz sanatçısı Mehmet Ertuğ’u ve onun Kıbrıs Türk Karagözü’ne eklediği Nasrettin Hoca tipini de tanıttı.

Köseoğlu:  Sempozyum Türk dünyasının bütünlüğünü sağlaması açısından önemliydi

   Köseoğlu sempozyum ile ilgili düşüncelerini aktararak, “Katılmış olduğum sempozyum genç akademisyenlerin araştırmaya yönlendirilmesi açısından, Türk dünyası devletlerinin tüm vatandaşlarının kültürün ortaklığının farkına varılması yalnızca kültürle de kalmayıp Türk dünyasının bütünlüğünü sağlaması noktasından çok büyük bir öneme sahiptir” dedi.

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