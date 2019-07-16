LAÜ öğrencisine Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden ödül

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği 11 Temmuz Basın Günü resepsiyonu, medya başarı ve teşvik ödülleriyle hizmet onur ödülleri töreninde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Sultan Emre ödüle layık görüldü.
Gazetecilik sektörüne yaptığı akademik çalışma ile katkıda bulundu
“2019 Medya Başarı Ödülleri” kapsamında LAÜ yüksek lisans öğrencisi Sultan Emre’ye Gazetecilik Mesleğine Katkıda Bulunan Akademik Çalışma Ödülü: “Kıbrıs Türk Yazılı Basınında Çocuğun Temsili” başlıklı tezi dolayısıyla verildi.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde düzenlenen törenle ödülünü alan Emre, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Heycan Erhürman Uğur’un tez danışmanlığını yaptığı tezinde böylesi anlamlı bir ödüle layık görüldüğünden son derece mutlu olduğunu, emeği geçen hocasına ve kendisini ödüle layık gören Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne teşekkürlerini iletti.
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