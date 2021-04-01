LAÜ Öğretim Görevlisi Bilmez, otizmde erken ve yoğun davranışsal müdahalenin önemine dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Hatice Bilmez, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” ile ilgili açıklamalar yaptı.

“Otizm ilk olarak 1943 yılında Amerika’nın ilk çocuk psikiyatristi olan Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır”

“Otizm spektrum bozukluğu sosyal iletişim ve sosyal etkileşim alanlarında yetersizlik ve sınırlı, yineleyici davranış, ilgi ve etkinlik örüntüleri ile anılan nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm ilk olarak 1943 yılında Amerika’nın ilk çocuk psikiyatristi olan Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. 6 ayı geçtiği halde başkalarına gülümsememek, 9 ayı geçtiği halde başkalarının ses ya da mimiklerine, benzer ses ya da mimiklerle karşılık vermemek, 1 yaşı geçtiği halde agucuk yapmamak, parmakla bir şeyi işaret etmemek, bay-bay yapmamak, 1 buçuk yaşı geçtiği halde tek bir sözcük bile söylememek, 2 yaşı geçtiği halde iki sözcüklü basit anlamlı cümleler kurmamak, hangi ayda olursa olsun dil gelişiminde ya da sosyal gelişimde gerileme göstermek otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri arasında yer almaktadır”diyen Bilmez, bu belirtileri fark eden ebeveynlerin bir an önce bir uzmana başvurmaları gerektiğine dikkat çekti. Bilmez “Bu erken belirtilerin yanı sıra otizm spektrum bozukluğu belirtileri arasında adına tepki vermemek, ilgisini çeken bir şeyi parmağıyla işaret ederek başkalarına gösterme davranışı sergilememek, evcilik ya da okulculuk benzeri ‘mış gibi yapma’ oyunları oynamamak, başkalarıyla göz teması kurmaktan kaçınmak, çoğu durumda yalnızlığı yeğlemek, duyguları anlamada ve göstermede yetersizlik göstermek, dil ve konuşma gelişiminde önemli gecikmeler yaşamak da yer almaktadır”dedi.

“Otizm spektrum bozukluğuna ilişkin toplumun farkındalık geliştirilmesi önemlidir”

Bilmez açıklamasının devamında “Erken ve yoğun davranışsal müdahale otizm spektrum bozukluğuna sahip bireyler için son derece önemlidir. Erken yaşta yoğun davranışsal eğitim alan otizmli bireylerin tipik gelişim gösteren akranları ile pek çok gelişim alanında benzer performans sergilemeyi öğrendikleri bilimsel araştırma bulgularıyla ortaya koyulmuştur. Bu nedenle erken müdahale için erken tanılama da son derece önem taşımaktadır. Erken tanılama ve erken müdahaleye erişimi sağlayabilmenin yollarından bir tanesi de toplumun otizm spektrum bozukluğuna ilişkin farkındalık geliştirmesidir”dedi.

“Otizm farkındalığını desteklemek için Otizme mavi ışık yak etkinliklerinde bolca mavinin gösterildiğini görebilirsiniz”

Bilmez açıklamasında son olarak “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, otizmli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olarak dolu ve anlamlı yaşamlar sürdürebilmeleri için yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olma ihtiyacını vurgulamak amacıyla 2 Nisan'ı oy birliğiyle Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan etmiştir. Her yıl, dünyanın dört bir yanındaki otizm kuruluşları, otizmli bireylerin farkındalığını ve kabulünü yaymak için bu günü kutlamaktadır. Dünya otizm farkındalık gününde, 2 Nisan'da, otizm farkındalığını desteklemek için bolca mavinin gösterildiğini görebilirsiniz. Autism Speaks olarak bilinen otizm savunuculuğu yapan dernek her yıl “Otizme Mavi Işık Yak” etkinliği düzenlemektedir. Bu etkinlikle tüm dünyada otizm farkındalığı için pek çok kişi mavi kıyafetler giymekte ya da mavi bir nesneyi üzerinde taşıyarak otizmin farkında olduğunu göstermektedir. O zaman biz de otizmin farkında olduğumuzu belirtmek için ve otizm farkındalığını arttırmak için bu hafta Otizme Mavi Işık Yakalım” ifadelerine yer verdi