LAÜ Öğretim Üyesi Günebak, çoçuklarda iştahsızlık ile ilgili açıklamalarda bulundu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ç. Tuba Günebak, çoçuklarda iştahsızlık ile ilgili annelere detaylı bilgiler verdi.

Günebak: Bir çocuk doktoruna başvurup iştahsızlığın sebebini, kökenini öğrenmelisiniz

Çocukların iştahsız olması ya da iştahını kaybetmesi can sıkıcı bir durumdur diyen Günebak, iştahsızlığın çözümü olduğunu belirterek, “Öncelikle yapmanız gereken sorun çocuğun beslenme davranışından mı kaynaklı, yoksa biyolojik bir kökeni mi var anlamak. Bu nedenle, öncelikle bir çocuk doktoruna başvurup iştahsızlığın sebebini, kökenini öğrenmelisiniz. İkinci yapmanız gereken de bir beslenme ve diyet uzmanına başvurmaktır” diyerek herşey normal ve tek sebep çocuğun beslenme davranışı ve alışkanlıkları ise o zaman şunlara dikkat edilmelidir;

* Öncelikle yemek saatlerinin düzenli olmasına özen gösteriniz. Yemiyor mu? Israr etmeyin.

* Asla zorla ağzını açıp, dikkatini besinden uzaklaştırıp, (örneğin televizyon seyrederken veya bilgisayarda oyun oynarken), peşinden dolaşarak yemek yedirmeye çalışmayın.

* Çocuğun doğru beslenme alışkanlıkları geliştirebilmesi için ne yediğinin farkında ve bilincinde olması gerekir. Bu nedenler besinleri birbirine karıştırıp bulamaç halinde de vermeyin.

* Sevmediği besinler konusunda da ısrarcı davranmak yerine özendirici olmaya çalışın. Mesela, karnabahar sevmiyor diyelim. Öncelikle pişirmekten asla vazgeçmeyin. Sofraya karnabaharı koyduğunuzda ona ikram etmeden önce kendi tabağınıza alın ve tüketirken çok keyifli olduğunu düşünmesine sebep olacak ifadeler kullanın; “çok lezzetliymiş ” gibi.

* Sevmediğini söylediği bir besini farklı bir formda sunmaya çalışınız. Örneğin, et yemek istemediğini söylüyorsa, o zaman etli/kıymalı börek veya kıymalı makarna gibi farklı bir şekilde sununuz.

* Ana öğün öncesi iştahı kapatan şekerli ya da sıvı besinleri (büsküvi, meyve suları, vb) ulaşabileceği yerlerde bırakmayın, vermeyin.

* Her ne kadar taze sıkılmış meyve suyu, süt gibi besinler sağlıklı olsa da; bu besinleri sık içmek iştahını baskılayabilir. Bu nedenle yemekten bir saat öncesi içeceklerden kaçınılması ve yemek esnasında değil de yalnızca yemek sonrasında içecek verilmesi daha yararlıdır. Unutmayın ki; küçük bir mide kapasitesine sahip olan çocuk bir bardak süt ile doygunluğa ulaşabilir.

* Öğün aralarının çok kısa olmamasına dikkat ediniz, bu sayede acıkması için ona fırsat tanımış olursunuz.

* Yemek porsiyonlarını çocuğun isteğine göre ayarlayın. Mesela, bir kendi elinize bir de onunkine bakın. İnanın midesi de aynı oranda sizinkinden küçük. Bu nedenle, porsiyonlarını ayarlarken mide kapasitesini gözardı etmeyin.

* Aşırı yorgun, uykusuz, hasta ya da mutsuz (örneğin bir okul başarısızlığı sebebiyle) olduğu zamanlarda yemek yemesi için ısrarcı davranmayın.

* Çocuk için güven ve emniyet hissinin sağlanması çok önemlidir. Besinle ilgili bir konuda suçlama, aşağılama ve azarlamadan kaçının.

* Eşinizle tutumunuzun paralel olmasına özen gösterin. Örneğin, biriniz yemekten önce bir şey içmesine izin vermediyse, diğerinizin de onu destekleyici tutumda bulunmalıdır.

* Herhangi bir yemeği sevmediği için pişirmekten vazgeçmeyin. Eğer, bu yemek sizin ve eşinizin de sevdiği bir yemekse, çocuğunuz sizin tükettiğinizi gördükçe, ileriki yaşlarda bu yemeğin veya besinin tüketimine yönelecektir.