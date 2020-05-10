LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, Bağışıklık Sisyteminde Beslenmenin  önemine dikkat çekti

Perçinci: Güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı beslenme, en az sosyal mesafe, hiyjen kuralları ve stresten uzak durabilmek kadar önemlidir

“ Son 50 günlük süreçte evde kal güvende kal söyleminin yanında artık önlemini al güvende kal diyoruz. Sosyal mesafeyi korumak, maske kullanmak, eldiven takmak ve stresten uzak durmak gibi önlemlerin yanında tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli tüketmek, sağlıklı ve temiz besin tüketmek de büyük önem taşımaktadır”diyen Perçinci, bağışıklık sisteminin, vücudumuzu dışardan gelen hastalıklara karşı koruyan bir mekanizma olduğunu ve güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stresten uzak durabilmenin çok önemli olduğunu ifade etti. Perçinci “Bağışıklık sistemimizin bozulduğu veya yok olduğu noktada vücudumuzun savunma kapıları sonuna kadar açık kalır, Bunun sonucunda da allerji, artrit, enfeksiyonlar, AIDS ve bu yıl pandemiye neden olan Coronavirus gibi birçok hastalığın gündeme geldiği durumlarla karşılaşabiliriz”dedi.

“Bağışıklık sistemi bütün diğer vücut sistemleri ile koordineli çalıştığından sadece beslenmeye değil, bütün sağlık önerilerine ve hijyene dikkat edilmesi önemlidir. Yaşam tarzı stratejileri bir kişinin bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirebilir”diyen Perçinci, bunları: Sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı kiloyu korumak,alkolden kaçınmak veya aşırıya kaçmamak, yeterince uyumak, stresi en aza indirmek ve hijyeni sağlamak olarak ifade etti.

Perçinci: Kişinin fizyolojik durumuna ve mevsime uygun beslenmesi en doğru adım

“Aşırı alkol tüketimi, sigara kullanımı, çok yağlı beslenme, hava kirliliği gibi birçok etken vücudumuzda serbest radikallerin oluşmasına sebep olur”diyen Perçinci serbest radikallerinde kalp, kanser, diyabet, grip, nezle gibi hastalıklara neden oluduğunu ve vücutta kronik hastalıkların geliştiğini hem de gelişen kronik hastalıkların vücuttaki stres hormonlarının salınımını artırarak bağışıklık sistemini bozduğuna dikkat çekti.

Perçinci, suyun besin öğeleri ve metabolik atıkları taşımak, vücut ısısını ayarlamak, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat ve diğer moleküller için çözücü madde olmak gibi birçok önemli görevinin bulunduğunu belirterek vücuttan % 1-2’lik bir su kaybının bile, hareketlerde düzensizlik, iştahsızlık, yavaşlamış sindirim, sabırsızlık, yorgunluk, kalp atım hızında artma gibi etkilere sebep olduğunu ifade etti. Perçinci son olarak “Gün içinde içeceğimiz 8-10 su bardağı su sağlıklı kalmanızınen büyük destekçilerindendir.Bağışıklık sistemini destekleyecek mucizevi besin olmasa da kişinin fizyolojik durumuna ve mevsime uygun beslenmek en doğru adım olacaktır”dedi.