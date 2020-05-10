  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, Bağışıklık Sisyteminde Beslenmenin  önemine dikkat çekti

» »
Lefke Avrupa  Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “ Bağışıklı Sisteminde Beslenme” hakında açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.
LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, Bağışıklık Sisyteminde Beslenmenin  önemine dikkat çekti

Perçinci: Güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı beslenme, en az sosyal mesafe, hiyjen kuralları ve  stresten uzak durabilmek kadar önemlidir

“ Son 50 günlük süreçte evde kal güvende kal söyleminin yanında artık önlemini al güvende kal diyoruz. Sosyal mesafeyi korumak, maske kullanmak, eldiven takmak ve stresten uzak durmak gibi önlemlerin yanında tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli tüketmek, sağlıklı ve temiz besin tüketmek de büyük önem taşımaktadır”diyen Perçinci, bağışıklık sisteminin, vücudumuzu dışardan gelen hastalıklara karşı koruyan bir mekanizma olduğunu ve güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stresten uzak durabilmenin çok önemli olduğunu ifade etti. Perçinci “Bağışıklık sistemimizin bozulduğu veya yok olduğu noktada vücudumuzun savunma kapıları sonuna kadar açık kalır, Bunun sonucunda da allerji, artrit, enfeksiyonlar, AIDS ve bu yıl pandemiye neden olan Coronavirus gibi birçok hastalığın gündeme geldiği durumlarla karşılaşabiliriz”dedi.

“Bağışıklık sistemi bütün diğer vücut sistemleri ile koordineli çalıştığından sadece beslenmeye değil, bütün sağlık önerilerine ve hijyene dikkat edilmesi önemlidir. Yaşam tarzı stratejileri bir kişinin bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirebilir”diyen Perçinci, bunları: Sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı kiloyu korumak,alkolden kaçınmak veya aşırıya kaçmamak, yeterince uyumak, stresi en aza indirmek ve hijyeni sağlamak olarak ifade etti.

Perçinci: Kişinin fizyolojik durumuna ve mevsime uygun beslenmesi en doğru adım

“Aşırı alkol tüketimi, sigara kullanımı, çok yağlı beslenme, hava kirliliği gibi birçok etken vücudumuzda serbest radikallerin oluşmasına sebep olur”diyen Perçinci serbest radikallerinde kalp, kanser, diyabet, grip, nezle gibi hastalıklara neden oluduğunu ve vücutta kronik hastalıkların geliştiğini hem de gelişen kronik hastalıkların vücuttaki stres hormonlarının salınımını artırarak bağışıklık sistemini bozduğuna dikkat çekti.

Perçinci, suyun besin öğeleri ve metabolik atıkları taşımak, vücut ısısını ayarlamak, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat ve diğer moleküller için çözücü madde olmak gibi birçok önemli görevinin bulunduğunu belirterek vücuttan % 1-2’lik bir su kaybının bile, hareketlerde düzensizlik, iştahsızlık, yavaşlamış sindirim, sabırsızlık, yorgunluk, kalp atım hızında artma gibi etkilere sebep olduğunu ifade etti. Perçinci son olarak “Gün içinde içeceğimiz 8-10 su bardağı su sağlıklı kalmanızınen büyük destekçilerindendir.Bağışıklık sistemini destekleyecek mucizevi besin olmasa da kişinin fizyolojik durumuna ve mevsime uygun beslenmek en doğru adım olacaktır”dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akdemisyenleri:Sabredersek başarırız.26 Nisan 2020 Pazar 18:10
  • LAÜ ve Telsim işbirliğinde LAÜ öğrencilerine internet desteği05 Nisan 2020 Pazar 17:57
  • LAÜ öğrencilerine internet desteği04 Nisan 2020 Cumartesi 18:22
  • Canan Tan LAÜ’nün konuğu oluyor08 Mart 2020 Pazar 19:48
  • LAÜ öğrencilerikadınlar günü için sosyal farkındalık aktiviteleri düzenlediler08 Mart 2020 Pazar 19:44
  • LAÜ’de Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi düzenlendi03 Mart 2020 Salı 20:23
  • LAÜ’de 21. Yüzyılda liderlik konuşuldu02 Mart 2020 Pazartesi 16:58
  • LAÜ öğrencileri Kızılay Derneği’ne kıyafet bağışladı01 Mart 2020 Pazar 19:21
  • LAÜ Fransa'da temsil edildi01 Mart 2020 Pazar 19:19
  • LAÜ Fransa'da temsil edildi29 Şubat 2020 Cumartesi 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti