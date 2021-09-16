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LAÜ Öğretim Üyesi Yenal, normal ve sezaryen doğum hakkında bilgilendirmelerde bulundu...

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LAÜ Öğretim Üyesi Yenal, normal ve sezaryen doğum hakkında bilgilendirmelerde bulundu...
LAÜ Öğretim Üyesi Yenal, normal ve sezaryen doğum hakkında bilgilendirmelerde bulundu...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerziban Yenal, normal ve sezaryen doğum hakkında bilgilendirmeler yaptı.

   “Gebelik ve doğum canlıların üremesi, türlerinin devamını sağlayan doğal fizyolojik bir olaydır. Gebeliğin oluşumundan, bebeğin doğumuna kadar geçen dönemde hem kadının vücudunda hem de rahmindeki bebeğinde bir dizi mucizevi değişiklikler yaşanmaktadır. Gebelik boyunca kadının üreme sisteminden kalp damar sistemine kadar tüm sistemleri gebeliğe uyum sağlayarak değişiklikler gösterir. Tüm vücut gebelik boyunca normal doğum için hazırlanır. Normal doğumda bebek dış ortamda yaşamaya hazır olduğunda, annesinin vücuduna uyarılar göndererek normal doğumun başlamasını sağlar. Bu uyarılar rahimde ritmik kasılmalar oluşturarak kapalı olan rahim ağzının 10 cm açılmasını sağlar. Bebek kendisi için açılan bu yola girer ve çok özel hareketler yaparak dış dünyaya gelir”diyen Yenal, kadın vücudunun üreme ve doğum açısından muhteşem tasarlanmış bir mekanizma olduğunu ve bu yüzden gebe kadınların kendilerine ve bebeklerine güvenmeleri gerektiğine dikkat çekti.

   Yenal, sezaryen doğumun yıllar önce bir doğum şekli olarak değil,  anne ve bebek için riskli durumlarda kullanılabilecek bir “kurtarma operasyonu” olarak kullanılmaya başlandığını ifade ederek, günümüz modern dünyasında sezeryan doğumun kadınların tercihlerine sunulmakta olduğunu dile getirdi.

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Annelerin doğum korkusunu yenmeleri normal doğumlara yönelimi artırır

   Yenal, açıklamalarına şöyle devam etti; Sezaryen, anestezi ve ameliyat tekniklerinin gelişmesi nedeniyle yaygın olarak anneler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Sezaryen bir karın ameliyatıdır ve ameliyata ve anesteziye bağlı oluşabilecek tüm riskleri taşımaktadır.  Normal doğumda, doğum kanalı bebeğin göğsüne baskı yaparak akciğerlerde biriken sıvının boşalmasını sağlayarak bebeğin rahatça nefes almasını sağlar.

  “Annelerin doğum korkusunu yenmeleri, bebeklerine ve bedenlerine güvenmesi normal doğumlara yönelimi artıracaktır. Gebelik döneminde anne ve eşi doğuma hazırlanarak negatif duygularından arınabilir.  Doğuma hazırlanmak için anne ve babalara yönelik hazırlanmış kitaplardan, doğuma hazırlık sınıflarından, online eğitim fırsatlarından yararlanılabilir. Anne ve baba adayı gebeliğin başından itibaren doğuma hazırlanarak korkularından arınıp, doğumu anne ve bebek için keyifli bir hale dönüştürebilirler” şeklinde tavsiyelerde bulunan Yenal, sözlerini şöyle sonlandırdı; “Sezaryen anne ve bebek için normal doğumun mümkün olmadığı zamanlarda yapılması gereken, anne ve bebek için hayati öneme sahip çok değerli bir operasyonudur. Yalnızca tıbbi  gereklilik varsa tercih edilmelidir. Tüm bilgilendirmelere rağmen anne adayı hala sezaryen konusunda ısrarcı ise,  doğum kendiliğinden başladıktan sonra sezaryen olmak,  bebeğin doğum zamanı tercihine saygı duymak en doğrusu olacaktır.” 

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