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LAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Muhtaroğlu: "Dünya ALS Günü, Farkındalık ve Dayanışma İçin Önemli Bir Platform Sağlar"

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LAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Muhtaroğlu: "Dünya ALS Günü, Farkındalık ve Dayanışma İçin Önemli Bir Platform Sağlar"
LAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Muhtaroğlu: "Dünya ALS Günü, Farkındalık ve Dayanışma İçin Önemli Bir Platform Sağlar"

LAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Muhtaroğlu: Dünya ALS Günü küresel çapta farkındalık ve dayanışma için önemli bir platform sağlar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Muhtaroğlu, Dünya ALS Günü kapsamında, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı üzerine açıklamalarda bulundu. Muhtaroğlu, farkındalık yaratmak ve ALS ile yaşayan bireyler ve ailelerine destek olmak amacıyla ALS gününün, küresel çapta farkındalık ve dayanışma için önemli bir platform sağladığını belirtti.

Muhtaroğlu sözlerinin devamında şunları kaydetti; Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), motor nöronları etkileyen nörodejeneratif bir hastalıktır. Motor nöronlar, beyin ve omurilikten kaslara sinyal göndererek hareketi kontrol ederler. ALS, bu sinir hücrelerinin yavaş yavaş dejenerasyona uğraması ve ölmesi ile karakterizedir. Sonuç olarak, kaslarda güçsüzlük ve kontrol kaybı meydana gelir. ALS hastaları zamanla yutma, konuşma ve nefes alma gibi hayati fonksiyonlarda zorlanma yaşayabilirler.

ALS belirtileri genellikle kas güçsüzlüğü ile başlar ve vücudun herhangi bir bölgesinde kendini gösterebilir. Yaygın belirtiler şunlardır:

  • El ve bacaklarda zayıflık
  • Konuşma ve yutma güçlüğü
  • Kas krampları ve seğirmeler
  • İnce motor becerilerde kayıp

Bu belirtiler zamanla ilerler ve hastalık, kişinin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesini zorlaştırır. Ne yazık ki, ALS’nin kesin bir tedavisi yoktur, ancak belirtileri yönetmeye yönelik çeşitli tedavi ve destek yöntemleri bulunmaktadır.

Dünya ALS Gününün, toplumun ALS hakkında daha fazla bilgi edinmesini ve hastalığın erken belirtilerini tanımasını sağlamayı amaçladığını ifade eden Muhtaroğlu, “Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini yavaşlatma ve yaşam kalitesini artırma konusunda büyük bir fark yaratabilir. Bu nedenle, ALS hakkında farkındalık yaratmak ve bilgilendirme yapmak hayati öneme sahiptir. ALS’nin nedenlerini anlamak ve tedavi geliştirmek için dünya genelinde birçok araştırma yapılmaktadır. Genetik ve çevresel faktörlerin hastalık üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar, umut verici sonuçlar ortaya koymaktadır. Araştırmalar, ALS’nin tedavisi ve yönetimi konusunda yeni yaklaşımlar ve ilaçlar geliştirilmesi için önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

Muhtaroğlu son olarak, “ALS hakkında daha fazla bilgi edinmek, hastalara destek olmak ve araştırmaları teşvik etmek için hep birlikte harekete geçelim. Unutmayalım ki, farkındalık ve destekle ALS’yi yenmek mümkündür” dedi

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