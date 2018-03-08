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LAÜ Öğretim Görevlisi Çam: Kadın, birçok ülkede her daim bir mücadele içindedir

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LAÜ Öğretim Görevlisi Çam: Kadın, birçok ülkede her daim bir mücadele içindedir
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)  Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Gülçin Çam, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasına sebep olan trajedi hakkında bilgi veren Çam, “1911 yılında New York’ta büyük bir çoğunluğu göçmen genç dokuma işçisi kadınların oluşturduğu Triangle gömlek fabrikasında kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başlattıkları grev 123’ü kadın olmak üzere toplam 146 işçinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanmıştır” dedi. Çam, mesai saatlerinin azaltılması ve ücretlerin artırılması talepleriyle seslerini duyurmak amacıyla birlikte hareket eden işçilere karşı polisin orantısız müdahalesi, fabrikayı kilitlemesi ve fabrika önüne kurulan barikatların yangından kaçmalarına imkan vermemesi sonucu oluşan bu acı olayın o tarihten bu yana unutulmadığını hatırlattı.

Kadının yaşadığı toplumun çağdaş toplum seviyesine yaklaşabilir olması; medeni, sosyal ve siyasal bakımdan hem ulusal hem uluslararası platformda kendilerine tanınan haklardan tam anlamıyla faydalanabilmesi ile mümkün olduğunu söyleyen Çam, günümüzde kadının fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü, cinsel taciz ve saldırı vakalarında tahrik unsuru olarak nitelendirildiği, çalışma hayatında emeğinin değer görmediği, temel hakkı olan yaşam haklarının dahi ihlal edildiği birçok ülkede kadının her daim bir mücadele içinde olduğunu dile getirdi.  

“Modern olarak bilinen ya da modern olduğu algısı yaratılmaya çalışılan toplumların tarihine bakılacak olursa 21. yüzyıla kadar devlet başkanlığı yapmış kaç tane kadın vardır?” diyen Çam,bu sorunun toplumsal cinsiyetçi eylem ve söylemlerle kadının arka planda tutulduğuna bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Çam: Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür
Çam, Türk toplum yapısında ancak Cumhuriyet devrimleriyle birlikte kadınlara sağlanan kazanımların korunarak, geliştirilerek ve ailede başlayan eğitimle cinsiyet ayrımcılığının önüne geçilerek kadın-erkek eşitliğinin mümkün olabileceğini söyledi.

Çam: “Kadınların; hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, adalet tanrıçası Themis’ e emanet edilmiş terazinin şaşmadığı, hakların kazanılması ve kullanılmasında kadın-erkek eşitliğinin şüphe götürmediği, cinsiyetin tartışma konusu yapılmadığı medeniyetlerde yaşaması temennisi ile Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi. 

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