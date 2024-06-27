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LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Yıl Sonu Sergisi Düzenledi

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LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, yıl sonu sergisini yoğun katılımla gerçekleştirdi. Öğrenciler, eğitici oyuncaklar ve etkileşimli materyaller sergiledi.
LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Yıl Sonu Sergisi Düzenledi

LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Yıl Sonu Sergisi Düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nün her yıl düzenlemiş olduğu yıl sonu sergisi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Doç. Dr. Azize Ummanel ve Yrd. Doç. Dr. Ferda Öztürk Kömleksiz’in yürütücülüğünü yaptığı derslerde öğrencilerin geliştirdiği ürünler sergilendi. Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencileri Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi ve Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi derslerinde geliştirdikleri eğitici oyuncakları ve Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları dersinde geliştirdikleri farklı yörelere özgü bebek ve kuklaları sergilediler. 3. sınıf öğrencileri ise Çocuk Edebiyatı dersi kapsamında belirledikleri çocuk kitaplarından karakterleri dolgu oyuncak şeklinde hazırlayıp ek materyal olarak kukla sahnesi ve hikaye kartları hazırladılar. Son olarak 4. sınıf öğrencileri Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk etkinlikleri dersi kapsamında üç boyutlu etkileşimli materyaller geliştirip performansları ile sergiye katkı koydular.

Okul Öncesi Dönem Çocukları Sergiyi Ziyaret Etti

Lefke bölgesinden üniversitemize destek veren okul öncesi kurumlar sergiyi ziyaret etti. Etkileşimli bir şekilde gerçekleştirilen sergide çocuklar geliştirilen materyallerle oynadılar, kendilerine okunan çocuk kitapları ile yeni maceralara atıldılar, yüz boyama ve sanat etkinliklerine katıldılar. Gerek bölge okullarından sergiyi ziyaret eden çocuklar, gerekse sergide emeği geçen öğrenciler gerçekleştirilen bu etkileşimli etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdiler.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa bölüm olarak yürütülen uygulamalı derslerden öğrencilerin yaratıcılıklarını destekleyen ürünler üretilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtirken; Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin ise fakültenin her zaman fark yaratan etkinliklere imza attığını belirterek emeği geçen öğretim üyeleri ve öğrencileri tebrik etti.

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