LAÜ Oryantasyon Haftası kapsamında birçok aktivite düzenliyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi tarafından düzenlenen 2019-2020 Akademik Yılı oryantasyon programı, öğrencilerinLAÜ oryantasyon ekibi tarafından Ercan Havalimanı’ndan karşılanıp, yurtlarına yerleştirilmesi ile başladı.

LAÜ’ye yeni gelen öğrenciler için birbirinden farklı birçok etkinlikgerçekleştirilecek

“2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Oryantasyon Programı” kapsamındaLAÜ’ye farklı ülkelerden yeni gelen öğrencilerin üniversiteye ve KKTC’ye uyum sağlamalarını kolaylaştıracak, üniversitenin birimlerini tanımalarına olanak sağlayacak birbirinden farklı birçok kültürel ve sportif aktivite gerçekleştirilecek.

Öğrenciler rehberler eşliğinde çevreyi tanıma fırsatı yakaladı

Kampüs içerisinde kurulan 3 farklı istasyonda yeni gelen öğrencilere birçok konuda bilgilendirme yapılırken, öğrencilerin kayıt işlemlerini kolaylıkla tamamlamaları için öğrencilere danışmanlık hizmeti veriliyor.Öğrencilereyönelik düzenlenen gezi programları kapsamında 14 Şubat tarihinde Lefke bölgesini rehber eşliğinde ziyaret edenöğrenciler Lefke’nin tarihi, doğal ve kültürel mekanları hakkında bilgi alma fırsatı yakaladılar.

Birçok etkinliğin yer alacağı oryantasyon programı çerçevesinde düzenlenecek Kıbrıs Kültür Gecesi’nde öğrencilere Kıbrıs Mutfağı’na özgü lezzetler ikram edilecek ve kültürel gösteriler sergilenecek.