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LAÜ Özel Eğitim Alanında Yetkin Akademisyenler Yetiştiriyor

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LAÜ Özel Eğitim Alanında Yetkin Akademisyenler Yetiştiriyor
Ataman: Yüksek lisans ve doktora programlarında alanın duayen öğretim üyeleri eğitim veriyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman, kuruluşundan bu yana henüz dört yıl geçen ve 2016/2017 Öğretim yılında ilk mezunlarını verecek olan bölümün, alanda öncülük yaparak kaynaştırma-bütünleştirilmiş eğitimde görev alacak yeterliklere sahip öğretmen adaylarını yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ataman: Yüksek lisans ve doktora programlarında alanın duayen öğretim üyeleri eğitim veriyor

Ataman, akademik kadrosu ile alanın duayen öğretim üyelerinin görev aldığı Özel Eğitim Öğretmenliği ve Özel Yetenekliler Eğitimi yüksek lisans pogramları ve Özel Eğitim Öğretmenliği doktora programınınsadece Kuzey Kıbrıs’ta değil, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bölümler arasında da akademik kalite bakımından en üst sıralarda yer aldıklarını belirtti.

   Ataman, lisans öğrencilerinin öğretmenlik uygulamalarını yapmalarına fırsat tanımak ve alanla ilgili adada yapılmamış olan araştırmaları yapmak üzere özel gereksinimli, farklı gelişen çocuklara eğitim vermek amacıyla adadaki tüm üniversiteler içinde ilk ve tek olan  Özel Gereksinimli Çocuklar Uygulama Araştırma Ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM) ile çok önemli bir sorumluluğu yerine getirmekte olduklarını, açılışından bu güne farklı gelişen ve üstün zekalı onlarca çocuğa eğitim, yönlendirme ve danışma hizmeti verildiğini ifade etti. Bunun yanı sıra Lefke bölgesinden başlamak üzere adanın hemen hemen her kazasındaki öğretmenler, aileler ve akademisyenler için seminer, hizmet-içi eğitim ve konferanslar düzenlendiğini belirten Ataman,“LAÜ’nün en hızlı gelişen ve halkla doğrudan etkileşime geçen önemli bölümlerinden birisi olan Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’ne her yıl daha üst 

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