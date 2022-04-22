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LAÜ Özel Eğitim Kulübünden Farkındalık etkinliği

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LAÜ Özel Eğitim Kulübünden Farkındalık etkinliği
LAÜ Özel Eğitim Kulübünden Farkındalık etkinliği

LAÜ Özel Eğitim Kulübünden Farkındalık etkinliği


Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Kulübü tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu farkındalık etkinliği düzenlendi. Özel Eğitim Kulübü tarafından hazırlanan Otizm Spektrum Bozukluğu farkındalık etkinliğinde tüm eğitim alanlarındaki öğrenciler, gelecekteki meslek hayatlarında Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilerinin algı, biliş ve duygu durumlarını anlayarak daha bilinçli sağaltım müdahalelerine eğitimlerinde yer verecekleri bilinci ile etkinliğe katıldılar.

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El basma etkinliği yapan öğrenciler farkındalık kazandılar Farkındalık etkinliğine katılım gösterenler, posterlerde yer alan bilgilendirici kısa metinler vasıtası ile Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında daha geniş bilgiye sahip oldular. Ayrıca eğitim sırasında yapılması gereken önemli uyarlamalar hakkında bazı örnekleri görerek bilinçlendiler. İnsanı anlayan ve bireyselliklere değer veren bir bakış açısı ile Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi içerisinde el basma etkinliği yapan öğrenciler farkındalık kazandılar.

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