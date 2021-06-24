  • BIST 1.411
  • Altın 498,354
  • Dolar 8,7010
  • Euro 10,3798
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

LAÜ personeli aşılanmaya başladı

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) idari ve akademik personeli için 24 Haziran 2021 Perşembe günü aşılama çalışmalarına başladı.
LAÜ personeli aşılanmaya başladı

KKTC Sağlık Bakanlığı işbirliği ile aşılama LAÜ Sağlık Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.   Sağlık Bakanlığı tarafından LAÜ’ye verilen Johnson&Johnson aşıları tek doz olarak randevu sistemi ile yapılıyor.

Aşılama çalışmaları ile ilgili bilgiler aktaran Dr. Gül Öztoprak, Covid-19 ile mücadelede aşılanmanın en önemli koruma yöntemi olduğuna değinerek, toplumda ne kadar fazla aşılanma olursa pandemi sürecinde o kadar başarı sağlanabileceğine dikkat çekti.

“Birey olarak aşılanarak toplumsal bir görev üstleniyoruz” diyen Öztoprak böylelikle bundan sonraki süreçte kendimizi ve çevremizi koruyarak sağlıklı günlere ulaşmanın mümkün olabileceğine değindi.  Tüm personelin aşılama işlemlerinin sağlık merkezinde randevulu bir şekilde başarı ile gerçekleştirildiğini söyleyen Öztoprak, birey olarak bu aşılanma sürecine katılımın önemli olduğunu hatırlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Mimarlık Bölümü Akademisyeni Ermiyagil, ilköğretim yapılarında ileriye yönelik tasarım önerilerine dikkat çekti31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:15
  • LAÜ’de “4 Ülke, 4 Mimar, 4 Farklı Deneyim” konulu tasarım etkinliği düzenlenecek30 Mayıs 2021 Pazar 16:12
  • LAÜ’den uluslararası araştırmaya katkı26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:01
  • “Karikatür bir keyif işidir”25 Mayıs 2021 Salı 14:46
  • LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu eğitim düzenlenecek20 Mayıs 2021 Perşembe 18:30
  • LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu eğitim düzenlenecek20 Mayıs 2021 Perşembe 15:54
  • KKTC’de basın özgürlüğü ele alındı18 Mayıs 2021 Salı 15:01
  • LAÜ İletişim Günleri Başladı17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:57
  • Ünlü şef Uysal, LAÜ Gastronomi öğrencilerine deneyimlerini aktaracak16 Mayıs 2021 Pazar 14:55
  • LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen “Hemşireler Günü” nedeniyle açıklama yaptı11 Mayıs 2021 Salı 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti