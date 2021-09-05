  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

LAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray Post Covid-19 Döneminde Uyum sürecini değerlendirdi...

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray, “Post Covid-19 Döneminde Uyum” konusu üzerine bir takım bilgilendirmeler yaptı.
LAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray Post Covid-19 Döneminde Uyum sürecini değerlendirdi...

“COVİD-19 pandemisi dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkilemiştir. Pandemi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü ve hastalık önleme merkezleri tarafından yapılan çağrılar ve tavsiyeler çerçevesinde alınan önlemler günlük yaşantımızı virüsten korunmak adına iyileştirirken birçok alanda da olumsuz sonuçlara neden olmuştur. Kısıtlamalar çerçevesinde uygulanan kapanma ve sokağa çıkma yasakları sosyal hayatımızı olduğu kadar ekonomik hayatımızı da etkileyen toplumsal bir sorun haline dönüşmüştür. Bu alınan önlemler toplumu sağlıklı tutmak ve COVİD-19 dan dolayı meydana gelecek can kayıplarını ve hasta yükünü azaltmak diğer bir deyişle bedensel sağlığı korumak adına mecburi önlemlerdi” diyen Okray, fakat bu önlemler özellikle ruh sağlığı alanında gelişebilecek olan olası durumları engeller nitelikteki önlemler olduğunu ancak bazı olumsuz sonuçları da doğurabileceğine vurgu yaptı.

Okray sözlerine şöyle devam etti; Dünya çapında yapılan ruh sağlığı alanındaki birçok bilimsel çalışma post COVİD-19 döneminde özellikle kaygı bozuklukları, örselenme ve tetikleyici etkene bağlı bozuklukları ve takıntı-zorlantı bozukluklarını artıracağı ile ilgili öngörülerde bulunmaktadır. Diğer taraftan bu ruh sağlığı bozuklukları sadece pandeminin yarattığı özel durumlardan dolayı değil Dünya Sağlık Örgütü tarafından literatüre kazandırılmış olan infodeminin yani çevrim içi ve çevrimdışı bilgi kirliliğinden de etkilenmektedir.

  “Biz  ruh sağlığı akademisyenlerin hem toplumumuzun ruh sağlığını korumak, toplumu post COVİD-19 sürecine hazırlamak, hem de ruh sağlığı alanında çalışan sağlık çalışanlarına yeni çalışmaları iletmek gibi önemli görevleri bulunmaktadır” diyerek, Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlileri bu konuda yapılacak çalışmalarda üzerine düşün görevi yapma konusunda gönüllü olduklarını bildirdiklerini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Öğrencisi Çınarlı’nın Araştırması Uluslararası Bir Dergide Yayınlandı20 Ağustos 2021 Cuma 15:25
  • LAÜ Akademisyeni Alas “Pandeminin Tarıma Etkisi”ni Ele Aldı19 Ağustos 2021 Perşembe 16:38
  • LAÜ Öğrencisi Çınarlı’nın Araştırması Uluslararası Bir Dergide Yayınlandı18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:11
  • LAÜ Akademisyeni İkiz, Düzenli Fiziksel Aktivitenin Önemine Değindi17 Ağustos 2021 Salı 16:23
  • LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Akademisyeni Soycan “Sürdürülebilir Beslenme” konusunu ele aldı15 Ağustos 2021 Pazar 14:22
  • LAÜ öğrencisi Çınarlı’nın araştırması uluslararası  bir dergide yayınlandı14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:21
  • LAÜ Öğrencisi Çınarlı’nın Araştırması Uluslararası Bir Dergide Yayınlandı13 Ağustos 2021 Cuma 15:50
  • Engellilik Bir Avantaja Dönüştürülebilir mi?12 Ağustos 2021 Perşembe 16:59
  • Kronik Hastaların Tedavi Uyumunda Psikolojik Destek Önemli10 Ağustos 2021 Salı 15:55
  • LAÜ Akademisyeni Portakalcı, İşletmelerde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Önemine dikkat çekti08 Ağustos 2021 Pazar 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti