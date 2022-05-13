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LAÜ Psikoloji Günleri’nin 7.si düzenlendi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen ‘7. Psikoloji Günleri’ 10-11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
LAÜ Psikoloji Günleri’nin 7.si düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen ‘7. Psikoloji Günleri’ 10-11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız’ın açılış konuşmasının ardından Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zihniye Okray psikologlar günü konuşmasıyla  üniveriste bünyesinde geleneksel olarak sürdürülen ve bu yıl da 7.si gerçekleştirilen ‘Psikoloji Günleri’ etkinliğini başlattı. Açılış konuşmalarının ardıdan, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör, ‘Pandemi Sonrası Çocuklarda Kaygı’, Öğretim Görevlisi Beliz Köroğlu, ‘Örselenme Sonrası Gerginlik Bozukluğu’ ve Öğretim Görevlisi Dilem Öke ‘Varoluşsal Kaygı’ konularına ilişkin çalışmalarını aktardılar.

Psikoloji Günleri’nde farklı konular ele alındı

Etkinliğin 2. gününde ise Psikoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu, ‘Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarında Kaygı ve Travmatik Stres’, Yrd. Doç. Dr. Doğa Eroğlu Şah, ‘Eko-Anksiyete’, Yrd. Doç. Dr. Umut Şah ‘Eko-Anksiyetenin Fiziksel ve Psikolojik Sağlığa Etkileri’ konularına değindiler. Lefke Avrupa Üniversitesi akademisyenlerinin sunumlarının ardından, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden davet edilen Yrd. Doç. Dr. Sinem Cankardaş Nalbantçılar çevrimiçi olarak üniversite öğrencilerine ‘Kaygı Bozukluklarının Etiyolojisi’ne ilişkin bilgiler aktardı ve ardından Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği görevlisi Tuğba Yavuz da çevrimiçi olarak derneklerinin amaç ve faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Öğrenciler kaygı ile baş etme yöntemlerine ilişkin grup çalışmaları yaptılar

Etkinliğin her iki gününde de öğrenciler, hazırladıkları akademik posterleri sunarak, bölüm hocaları ile birlikte kaygı ile baş etme yöntemlerine ilişkin grup çalışmaları yaptılar. Öğrencilerin aktif katılımı ile birlikte psikoloji günlerinin hem akademik bilgilerle hemde sosyal becerilerle zenginleştirilmesi sağlandı. Kapanışta ise bölüm hocaları öğrencilerle birlikte kısa müzik dinletisinin ardından dünya psikologlar gününü kutlayarak 2 gün boyunca süren etkinliği sonlandırdılar.

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