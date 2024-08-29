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LAÜ Psikoloji Kulübü’nden hayvan dostlarımıza katkı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Psikoloji Kulübü her yılki gibi bu yılda sosyal sorumluluk projesi kapsamında güzel başarılara imza attı. 
LAÜ Psikoloji Kulübü’nden hayvan dostlarımıza katkı

Psikoloji Kulübü’nün 2023-2024 Akademik Yılı’nda kulüp başkanlığını yapan İrfan Kerelti ve yardımcısı Gülsena Yaman ile birlikte tüm kulüp üyelerinin birlik olarak düzenlemiş olduğu kermes etkinliğine tüm LAÜ’lüler büyük ilgi gösterdiler. Geleneksel olarak her yıl tekrarı yapılmasına özen gösterilen sosyal sorumluluk projelerinde bu yıl kulübün gündeminde hayvan dostlarımız bulunmaktaydı.

Kermeste toplanan bağışla kedi ve köpeklerin beslenmesine önemli bir katkıda bulunuldu

LAÜ bünyesinde koruma altında olan hayvanlara yardım etmeyi amaçlayan “Sevimli Patiler” kulübüne mama bağışı yapabilmek için bir arada toplanan psikoloji kulübü üyeleri, özveri ile hazırladıkları yiyecek vb. ikramlıkları kurdukları stantta, canlı müzikler eşliğinde satışa sundular. Sabah saatlerinde başlayan etkinlik gün sonuna kadar görmüş olduğu yoğun ilgiden dolayı devam etti. Psikoloji kulübü toplamış olduğu bağışla üniversitedeki kedi ve köpeklerin beslenmesine önemli bir katkıda bulundu.

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