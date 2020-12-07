LAÜ Psikososyal Krizlerle Başa Çıkma konulu panel düzenliyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyet Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Psikososyal Krizlerle Başa Çıkma” konulu panel düzenlenecek. Panel 11 Aralık 2020 tarihinde 10:00-12:00 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleşecek.

Panelde, Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray, Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör, Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu ile Öğretim Görevlileri Beliz Köroğlu ve Dilem Öke “Psikososyal Krizlerle Başa Çıkma” konusunu farklı boyutları ile ele alacaklar.

Konuşmacılar panelde, “Psikososyal Krizler ve Obsesif Kompulsif Bozukluk”, “Psikososyal Krizler ve Kaygı”, “Deprem Sonrası Kaygı ve Başa Çıkma Stratejileri”, “Psikososyal Krizler ve Depresyon”, “Psikososyal Krizler ve İstifleme Davranışı” konularında detaylı bilgiler aktaracaklar.