  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

LAÜ ve Telsim işbirliğinde LAÜ öğrencilerine internet desteği

» »
LAÜ ve Telsim işbirliğinde LAÜ öğrencilerine internet desteği
LAÜ ve Telsim işbirliğinde LAÜ öğrencilerine internet desteği

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Kuzey Kıbrıs’ın dijitalleşmesinde liderlik etme vizyonuyla hareket eden Telsim işbirliğiyle, koronavirüs salgını nedeniyle üniversitenin mevcut internet altyapısını kullanamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki LAÜ öğrencilerine ücretsiz mobil internet hizmeti veriyor.

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper: “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun iletişim altyapıları ve digital çözümler geliştirmeye ve her zaman olduğu gibi yanlarında olmaya devam ediyoruz.”

 

Telsim olarak bu zorlu dönemi güç birliği yaparak ve gerekli önlemleri alarak aşacaklarına inandıklarını söyleyen Telsim Genel Müdürü Cenk Alper şöyle konuştu:

"LAÜ ile yaptığımız güçlü işbirliği sayesinde, üniversitenin mevcut internet altyapısını kullanamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki LAÜ öğrencilerine, ücretsiz mobil internet hizmeti vermeye başladık. İçinden geçtiğimiz ve tüm dünyayı etkileyen bu süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun iletişim altyapıları ve digital çözümler geliştirmeye ve her zaman olduğu gibi yanlarında olmaya devam ediyoruz.”

 

Lefke Avrupa Üniversitesi RektörüProf. Dr. Mehmet Ali Yükselen: “KKTC’deki tüm öğrencilerimize, Telsim Vodafone işbirliği ile mobil internet hizmetini ücretsiz olarak sunmaya başladık.”

Dünya genelinde yaşanan COVID-19 pandemisinden dolayı  ülkemizde de çok zor bir dönemden geçtiğimizi vurgulayan Yükselen, Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine kesintisiz eğitim alma imkanı sunmak maksadıyla Lefke Avrupa Üniversitesi ile Telsim arasında örnek bir işbirliğine imza atıldığının altını çizdi.

 

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen yaptığı açıklamada, “Pandemi nedeni ile ara vermek zorunda kaldığımız eğitime, 2019-2020 Bahar Yarıyılı süresince uzaktan eğitim şeklinde devam edilme kararı verilmiştir.  Öğrencilerimizin online platformda gerçekleştirilen  eğitimlerine eksiksiz devam edebilmelerini sağlamak için 1 Nisan tarihinden başlamak üzere Üniversitemizin mevcut internet altyapısını kulanamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm öğrencilerimize, Telsim Vodafone işbirliği ile mobil internet hizmetini ücretsiz olarak sunmaya başladık.  Projenin amacı öğrencilerimizin LAÜ uzaktan eğitim ve ders notu paylaşım platformuna, kendi bulundukları noktadan kesintisiz ulaşabilmelerini sağlamaktır. Bu işbirliği için Telsim’e teşekkürlerimi sunarım” dedi.

 

Bu projeden yararlanmak isteyen tüm LAÜ öğrencilerinin, üniversitenin sitesindeki başvuru formunu doldurmaları yeretli olacaktır. İşlemin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan öğrencilere üniversite tarafından bir şifre gönderilecektir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ öğrencileri Kızılay Derneği’ne kıyafet bağışladı01 Mart 2020 Pazar 19:21
  • LAÜ Fransa'da temsil edildi01 Mart 2020 Pazar 19:19
  • LAÜ Fransa'da temsil edildi29 Şubat 2020 Cumartesi 16:43
  • LAÜ öğrencilerinin projesi takdir topladı27 Şubat 2020 Perşembe 16:58
  • Özersay LAÜ’de konferans verecek25 Şubat 2020 Salı 16:34
  • LAÜ’de “Liderlik” konferansı gerçekleştirilecek24 Şubat 2020 Pazartesi 17:54
  • Sosyal Adaletin Sağlanmadığı Toplumların Geleceği Olmaz21 Şubat 2020 Cuma 16:05
  • LAÜ Öğrencileri “Arkadaşım İnsan ” projesi kapsamında Hayvan Barınağına Bağış Yaptı19 Şubat 2020 Çarşamba 20:59
  • LAÜ Oryantasyon Haftası kapsamında birçok aktivite düzenliyor18 Şubat 2020 Salı 22:44
  • Beslenme davranışı değişikliği tedavisi ile obezite hastalarında kalıcı çözüm mümkün17 Şubat 2020 Pazartesi 19:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti