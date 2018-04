Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafındanLefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği üyeleri için üniversitenin tesisi EUL Lounge’da yemek düzenlendi.Lefke bölgesinde yaşayan yaşlıların yoğunkatılımıyla gerçekleşen yemekteLAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, LAÜ Genel Sekreteri Mehmet Yalçın, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Suziye Zafer ve dernek yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Üniversitelerin üç ana görevi olduğunu söyleyen Yükselen,bu görevlerin eğitim vermek, araştırma yapmak veiçinde bulundukları topluma hizmet etmekolduğunu belirtti.“Bizler sizi aramızda görmekten çok mutlu oluyoruz, bu bizim görevimiz esasında.

Bizim için sizlerle geçirdiğimiz her dakika, her saat gerçekten çok özel. İyiki varsınız, iyiki davetimizi kabul edip bugün aramızda oldunuz.

Bu yıl yine aynı mekanda sizlerle olmak bizim için mutluluk” diyen Yükselen,LAÜ’nün bölgenin daha iyi noktalara gelmesi için planlanmış, kurulmuş bir üniversite olduğunu belirtti.

Yükselen, “Bizler de bu misyonu yerine getirmek için elimizden geleni her geçen gün üstüne de koyarak yapmak için buradayız. Hepinizin bu yolculukta, bu yürüyüşte ayrı gayreti, ayrı desteği var. Bunu hep yakınen hissediyoruz.

Bizler elimizden geleni hem bölgemiz için hem üniversitemiz için yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin de her konuda olduğu gibi bu konuda da desteğini hissetmek bizim için çok önemli” dedi.

Dernek Başkanı Zafer ise,“Bizi her yıl hatırladığı için Yükselen’e, dernek yönetim kurulu ve üyelerimiz adına çok teşekkür ediyorum” diyerek sadece özel günlerde değil üniversitenin Lefke ve bölgesindeki dernek üyelerinin haftalık etkinliklerinde ulaşımını sağlayarak, yaşlı bakım bölümü öğrencilerinin üyelere evde bakım konusunda da katkılarının olduğunu dile getirdi. Yıl içerisinde “Yaş Alma Sürecinde Fiziksel Aktivitenin Önemi” konulu eğitimler gibi birçok etkinliklerle üyelerin akademisyenler tarafından bilgilendirilmelerinin sağlandığını, ayrıca öğrenciler tarafından ise çeşitli aktivitelerle herzaman hatırlandıklarını vurguladı. Zafer üniversitenin katkıları dolayısıyla Yükselen’e çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti.