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LAÜ Yaza Merhaba Festivali başlıyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Yaza Merhaba Festivali bu yıl 10-13-14 Haziran 2022 tarihlerinde LAÜ kampüsünde gerçekleştirilecek.
LAÜ Yaza Merhaba Festivali başlıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Yaza Merhaba Festivali bu yıl 10-13-14 Haziran 2022 tarihlerinde LAÜ kampüsünde gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek festival kapsamında konserler, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek.

Festival, Uluslararası Kültür Şov ile başlayacak

   LAÜ Yaza Merhaba Festivali ilk gün programı kapsamında saat 19:30’da LAÜ öğrencilerinin katılımı ile Bülent Günkut koreografisinde “Uluslararası Kültür Şov” gerçekleşecek.

13 Haziran’da Yerel Sanatçılar sahne alacak

  Festival programının ikinci gününde KKTC’nin sevilen sanatçılarından Osman Tuğsal, Grup Rast, Ahmet Evan LAÜ’de sahne alacak. Konserler LAÜ kampüsünde 20:30’da başlayacak.

Fatma Turgut Konseri 14 Haziran’da

   Programın finalinde ise, Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Fatma Turgut 14 Haziran tarihinde saat 21:30’da LAÜ’de sahne alacak.   

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