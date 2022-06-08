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LAÜ Yaza Merhaba Festivali başlıyor

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LAÜ Yaza Merhaba Festivali başlıyor
LAÜ Yaza Merhaba Festivali başlıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Yaza Merhaba Festivali bu yıl 10-13-14 Haziran 2022
tarihlerinde LAÜ kampüsünde gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek festival kapsamında
konserler, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek.

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Festival, Uluslararası Kültür Şov ile başlayacak
LAÜ Yaza Merhaba Festivali ilk gün programı kapsamında saat 19:30’da LAÜ
öğrencilerinin katılımı ile Bülent Günkut koreografisinde “Uluslararası Kültür Şov”
gerçekleşecek.

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13 Haziran’da Yerel Sanatçılar sahne alacak
Festival programının ikinci gününde KKTC’nin sevilen sanatçılarından Osman Tuğsal, Grup
Rast, Ahmet Evan LAÜ’de sahne alacak. Konserler LAÜ kampüsünde 20:30’da başlayacak.
Fatma Turgut Konseri 14 Haziran’da Programın finalinde ise, Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Fatma Turgut 14 Haziran tarihinde saat 21:30’da LAÜ’de sahne alacak.

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