LAÜ Yaza Merhaba Festivali başlıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Yaza Merhaba Festivali bu yıl 10-13-14 Haziran 2022
tarihlerinde LAÜ kampüsünde gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek festival kapsamında
konserler, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek.
Festival, Uluslararası Kültür Şov ile başlayacak
LAÜ Yaza Merhaba Festivali ilk gün programı kapsamında saat 19:30’da LAÜ
öğrencilerinin katılımı ile Bülent Günkut koreografisinde “Uluslararası Kültür Şov”
gerçekleşecek.
13 Haziran’da Yerel Sanatçılar sahne alacak
Festival programının ikinci gününde KKTC’nin sevilen sanatçılarından Osman Tuğsal, Grup
Rast, Ahmet Evan LAÜ’de sahne alacak. Konserler LAÜ kampüsünde 20:30’da başlayacak.
Fatma Turgut Konseri 14 Haziran’da Programın finalinde ise, Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Fatma Turgut 14 Haziran tarihinde saat 21:30’da LAÜ’de sahne alacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.