  • BIST 9742.74
  • Altın 2975.528
  • Dolar 35.0159
  • Euro 36.7713
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

LAÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü’ne AQAS’tan 6 Yıllık Akreditasyon

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim programı, uluslararası standartlara uygunluğu kanıtlanarak Almanya merkezli AQAS tarafından 6 yıl süreyle akredite edildi.
LAÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü’ne AQAS’tan 6 Yıllık Akreditasyon

LAÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü AQAS tarafından akredite edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim programı, Almanya’nın önde gelen akreditasyon kuruluşlarından biri olan AQAS (Agency for Quality Assurance) tarafından akredite edildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleştirilen denetleme ziyaretinde AQAS uzman heyeti, Rektörlük, Fakülte Dekanı, öğretim üyeleri, paydaşlar ve öğrenciler ile ayrı ayrı toplantılar yaparak gerekli değerlendirmelerde bulundular. Alanında yetkili ve bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olan AQAS, ilgili programı müfredat içeriği ve kalitesi, öğretim üyeleri, mezunlar, kurumsal ortam ve kalite güvencesi açısından farklı kriterlere göre değerlendirdi. Komite yaptığı değerlendirme sonucunda, Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim programının değerlendirme kriterlerini sağladığını belirtti. Başarılı geçen değerlendirme süreci sonucunda, İngilizce dilinde eğitim veren ve dünyanın çok çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerin eğitim gördüğü Yeni Medya ve İletişim programı AQAS tarafından 6 yıl süre ile akredite edildi.

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca yaptığı açıklamada “Bizler, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi olarak Yeni Medya ve İletişim programımızın Avrupa yükseköğretim standart ve yönergelerine tabii olan uluslararası akreditasyon kuruluşlarının önde gelenlerinden AQAS tarafından 6 yıl süre ile akredite edilmesinin ve verilen eğitimin kalitesinin bağımsız bir uluslararası kuruluş tarafından güvence altına alınmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı tamamen ekip olarak özverili bir şekilde çalışma sonucunda elde edilmiştir. Bu süreçte bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere Üniversitemizin idari yönetimine, özverili çalışmalarından dolayı fakültemiz akademik ve idari personeline, aktif katılım gösteren mevcut ve mezun öğrencilerimize ve ayrıca sürece katkı yapan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda ev ortamının önemi ele alındı...29 Kasım 2024 Cuma 15:21
  • LAÜ’den Diş Hekimliği Haftası’na Özel Bilgilendirme26 Kasım 2024 Salı 09:43
  • LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri bilgilendirme toplantısında bir araya geldi18 Kasım 2024 Pazartesi 16:52
  • Osman Ertuğ LAÜ'de "Diplomasi Sanatı" Semineri Verdi17 Kasım 2024 Pazar 19:46
  • LAÜ yeni öğrencilerine “Bilgilendirme ve Oryantasyon” programları düzenliyor02 Kasım 2024 Cumartesi 17:06
  • LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Akademik Yıla Başladı30 Ekim 2024 Çarşamba 15:23
  • LAÜ’de Meme Kanseri Ayı Farkındalık semineri düzenlendi25 Ekim 2024 Cuma 18:51
  • LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Oryantasyon Günü düzenledi24 Ekim 2024 Perşembe 12:07
  • LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu, Yeni Öğrencilerine Oryantasyon Toplantısı Düzenledi18 Ekim 2024 Cuma 14:50
  • LAÜ’de “Kulüpler Şenliği” düzenlendi11 Ekim 2024 Cuma 09:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti