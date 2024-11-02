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LAÜ yeni öğrencilerine “Bilgilendirme ve Oryantasyon” programları düzenliyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Oryantasyon Günleri çerçevesinde yeni öğrencilerine yönelik fakülte bilgilendirme toplantıları düzenliyor.
LAÜ yeni öğrencilerine “Bilgilendirme ve Oryantasyon” programları düzenliyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Oryantasyon Günleri çerçevesinde yeni öğrencilerine yönelik fakülte bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

Yeni öğrencilerin öğrenim görecekleri fakülte ve bölümler hakkında gerekli bilgiler vermek amacıyla düzenlenen oryantasyon toplantıları kapsamında  Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın ve Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Murat Helvacı ve Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz yeni gelen öğrenciler ile bir araya geldi.

Program çerçevesinde LAÜ Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde, fakülteye başlayan birinci sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda öğrencilere bölümle ilgili bilgiler verildi. Bunun yanında, çiftlik bünyesinde bulunan araziler öğrencilere tanıtıldı ve araziler ile ilgili bilgiler verildi.

LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencileri alanlarında uzman hocalarından aldıkları bilgiler ile oryantasyon programının verimli geçtiğini ve yapılan organizasyondan son derece memnun kaldıklarını ifade ettiler.

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